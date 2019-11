NRW: Mutter (31) entsorgt ihr Baby im Hausmüll – dann geschieht ein Wunder

Eine Mutter aus Kirespe in NRW soll ihr Kind in einer Plastiktüte entsorgt haben. (Symbolbild)

Kierspe. Es ist ein grausamer Fall, der sich in diesem Sommer in Kierspe im Sauerland (NRW) abgespielt hat.

Olga O. (31) soll laut Staatsanwaltschaft am Morgen des 14. Juni diesen Jahres heimlich in der eigenen Badewanne eine Tochter zur Welt gebracht haben. Anschließend habe sie das Kind versucht zu töten, wirft ihr die Anklage am Freitag in Hagen (NRW) beginnenden Prozess vor.

Kierspe (NRW): Der Fundort eines neugeborenen Mädchens, das dort in einem zugeknoteten Müllsack abgelegt worden war. Foto: Markus Klümper/dpa +++ dpa-Bildfunk

NRW: Mutter verheimlicht Schwangerschaft in Kierspe

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die angeklagte Frau, die mit ihrem Lebensgefährten bereits eine Tochter hat, im Laufe des Jahres 2019 feststellte, dass sie erneut schwanger ist. Daraufhin soll sie im Internet recherchiert haben, was ein „Baby im Bauch tötet“.

„Die Frau hat versucht die Schwangerschaft ihrem Verlobten und Familienangehörigen zu verheimlichen“, so Staatsanwalt Michael Burggräf. Um ihre Mutter und ihren Lebensgefährten zu beruhigen, soll sie ihnen einen gefälschten negativen Schwangerschaftstest vorgelegt haben.

Einen Tag vor der Geburt habe sie ihrem Lebensgefährten vorgespielt, dass ein Frauenarzt festgestellt habe, dass sie schwanger gewesen sei, dass Kind jedoch verloren habe.

+++ Essen: Verdächtiger Gegenstand in Folkwang Museum untersucht ++ Entwarnung nach Großeinsatz +++

Mutter packt Neugeborenes in Mülltüte und schnürt sie zu

Am Tattag, so steht es in der Anklage, habe sie gesundheitliche Beschwerden vorgetäuscht und sich eine längere Zeit im Badezimmer eingesperrt. In der Zwischenzeit passte ihr Partner auf die Tochter auf.

Olga O. soll gegen 9 Uhr eine gesunde Tochter zur Welt gebracht, ihre Nabelschnur durchtrennt und das Baby in Handtücher eingewickelt haben. Unter einem Vorwand mit dem Hund Gassi zu gehen, soll die Angeklagte ihre Wohnung verlassen haben und das lebendige Baby in einer neben dem Haus stehenden Mülltüte gelegt und diese zugeknotet haben. Sie habe dort das Baby dem Tode überlassen, so der schwere Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Als Blutungen einsetzten, soll ihr Lebensgefährte einen Krankenwagen gerufen haben. Im Krankenhaus kam den Ärzten der Verdacht, dass die Frau kürzlich entbunden hatte.

-----------------------------

Hier mehr zum Fall:

-----------------------------

Die Polizei entdeckte vor Ort das stark unterkühlte Baby in einem lebensbedrohlichen Zustand in einem Sack neben dem Hausmüll. Es dürfte an eine Wunder grenzen, dass das Kleine überlebte. Der Sauerstoff in der zugeknoteten Mülltüte hätte wohl nicht mehr lange gereicht.

Mutter wegen versuchtem Totschlag angeklagt

Am Freitag startet am Schwurgericht in Hagen der Prozess gegen Olga O. wegen versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung. Sie sitzt seit der Tat in U-Haft.

Der nicht vorbestraften Frau droht bei Verurteilung eine Haftstrafe zwischen zwei und elf Jahren und drei Monaten. Insgesamt sind für das Verfahren fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll am 23. Dezember fallen.