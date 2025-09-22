Bluttat in Kierspe (NRW)! Mann sticht auf Opfer ein – tot!

Fürchterliche Szenen am Sonntagabend (21. September) in Kierspe (NRW). Wie die Polizei im Märkischen Kreis in der Nacht auf Montag mitteilte, ist ein Mann (56) in der Hauptstraße im Kiersper Stadtteil Rönsahl mit einem Messer getötet worden.

Nach ersten Ermittlungen soll das spätere Todesopfer zunächst mit einer Holzlatte auf einen anderen Mann (51) losgegangen sein. Dieser soll dann ein Messer gezückt und auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Die Hagener Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet, um die Hintergründe der tödlichen Messer-Attacke in der NRW-Stadt aufzuklären.

Tödliche Messer-Attacke in Kierspe (NRW): Polizei nennt erste Details

Zeugen hatten sofort den Notruf alarmiert, als der Streit eskalierte. Rettungskräfte versuchten anschließend verzweifelt, das Opfer des Messer-Angriffs zu reanimieren – doch vergeblich. Für den 51-Jährigen sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Noch in der Nacht äußerte sich die Polizei zu den möglichen Hintergründen des Vorfalls. „Nach bisherigen Ermittlungen ging der Auseinandersetzung ein Beziehungsstreit voraus“, so ein Sprecher.

Die Polizei sichert Spuren nach dem tödlichen Streit in Kierspe (NRW). Foto: Alex Talash

Festnahme nach Bluttat in Kierspe

Der 51-Jährige ließ sich nach Angaben der Polizei noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Hagener Mordkommission muss nun die Hintergründe der Tat ermitteln.

