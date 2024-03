Ketteler Hof lässt die Katze aus dem Sack – Besucher können es kaum erwarten

Jetzt lässt der Ketteler Hof die Katze endlich aus dem Sack! Der beliebte Freizeitpark in Haltern am See wird am Freitag (22. März) die neue Saison starten. Dann nämlich hat die lange Winterpause ein Ende. Und tatsächlich können sich Groß und vor allem Klein auch auf neue Attraktionen freuen.

Der Freizeitpark in NRW bietet 115.000 Quadratmeter mit Spielanlagen an. Das Besondere: Klassische Fahrgeschäfte sind kaum vorhanden, der Ketteler Hof setzt vor allem auf Rutschen und Klettermöglichkeiten, bei denen die Kinder selbst aktiv werden.

Ketteler Hof lässt die Katze aus dem Sack

Geöffnet ist er abhängig von Oster- und Herbstferien in NRW bis Mitte Oktober. Mit einem neuen Schmankerl für die kommende Saison. Wie der Ketteler Hof exklusiv gegenüber DER WESTEN bestätigt, wird es eine neue Kletter- und Spielanlage geben.

Ein Sprecher erklärt: „Die Anlage ersetzt ein in die Jahre gekommenes Spielgerät, wird von der Firma Pieper aus dem Sauerland errichtet. Bei der Entwicklung wurden auch viele Ideen des Ketteler Hofs berücksichtigt, sodass neun Spieltürme mit unterschiedlichsten Elementen entstanden.“

Der Ketteler Hof bietet Besuchern eine neue Attraktion. Foto: Ketteler Hof

Besucher können es kaum erwarten

Das Besondere ist der höchste Turm – der ist nämlich acht Meter hoch. Der Parksprecher zu DER WESTEN: „Kinder werden spielend an die Höhe gewöhnt. Als Fallschutz kommt größtenteils Hackschnitzel als natürliches Element zum Einsatz. Generell wurde die Anlage schonend um bestehende Bäume herum geplant und gebaut.“

Mehr News:

Wichtig für Besucher zu wissen: Die Eintrittspreise sind zur neuen Saison gleich geblieben. Ein Ticket an der Tageskasse kostet nach wie vor 19 Euro. Wer online bucht, muss 17 Euro zahlen und spart so immerhin zwei Euro. Der Ketteler Hof lockt jährlich Tausende Besucher an, die Eröffnung fand am 1. April 2017 statt.