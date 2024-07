Ketteler Hof macht es offiziell – Besucher haben darauf schon sehnsüchtig gewartet

In NRW haben die Sommerferien begonnen! Für viele Familien ist es die Zeit für gemeinsame Unternehmungen – zum Beispiel mit einem Besuch im Freizeitpark. Pünktlich zur Urlaubs-Saison macht der Ketteler Hof es jetzt offiziell. Viele Besucher hatten schon darauf gewartet.

Der neue Bahnhof des Ketteler Hofs ist endlich fertig! Das gab die Freizeiteinrichtung in einem Video auf Instagram (rund 65.800 Follower) bekannt.

Ketteler Hof will noch einmal nachlegen – auch Spielplatz wird umgestaltet!

„Der Ketteler Hof präsentiert stolz seinen neuen Bahnhof! Im Februar haben wir mit den Baumaßnahmen begonnen und seitdem viel erreicht: Planung, Fundamente, Konstruktion und Innenausbau. Insgesamt haben wir 24 Kubikmeter Beton, 20 Kubikmeter Holz, 500 Quadratmeter Dreischichtplatten und über 1200 Meter Fassadenbretter verbaut“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag. „Es folgen drei Rutschen und viele weitere tolle Spielmöglichkeiten – alles im Westernstyle. Freut euch auf einen komplett neuen Abenteuerspielplatz!“

Und in dem Video gewährt der Ketteler Hof seinen Besuchern auch direkt einen exklusiven Blick auf den neugebauten Bahnhof. Das neue Gebäude wurde im letzten Herbst entworfen. Der Park habe alles in Eigenregie gemacht, wie weiterhin betont wird. Das Gebäude wurde von einem Mitarbeiter geplant, die Zeichnungen dann an einen Statiker übergeben. Der machte alles planungs- und genehmigungsfähig.

Ketteler Hof: Besucher sind begeistert

„Wir werden hier am Gebäude noch Rutschen anschlagen. Drei Stück in Summe“, verspricht der Park seinen Besuchern weiterhin. Und dann folgt auch schon direkt die nächste Ankündigung: Der Spielplatz wird umgestaltet! Er soll komplett im Western-Style umgebaut werden – mit einem Wasserturm und einer Miene.

Und einige Besucher sprechen dem Ketteler Hof ihren Respekt für den umgebauten Bahnhof aus. „Das habt ihr super gemacht“ und „Egal welcher Bereich es ist. Es ist alles mit so viel Liebe und Details gestaltet“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Na, da dürfen sich die Besucher schon auf den neuen Spielplatz freuen.