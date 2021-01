Aus einem Kaufland in NRW ist ein Ladendieb erst geflohen. (Symbolbild)

Kaufland in NRW: Ladendieb flieht vor Polizei – plötzlich fällt ein Schuss

Siegen. In einem Kaufland in Siegen (NRW) hat sich ein Ladendieb erst an den Waren bedient und ist dann abgehauen.

Auch als die Polizei ihn verfolgte, wollte er nicht stehen bleiben. Zuvor hatte er in einem Kaufland in NRW Diebstahl begangen.

Ladendieb flieht aus Kaufland in NRW

Die Polizei konnte den Ladendieb erst festnehmen, nachdem die Beamten einen Warnschuss abgegeben hatten.

Verletzt wurde dabei niemand.

Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen, hieß es weiter. (fb)