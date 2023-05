Kaufland in NRW schmeißt Bier raus – DAS suchen Kunden künftig vergeblich im Regal

Riesen-Schock für alle Kaufland-Kunden in NRW! Und erst recht Bier-Liebhaber schauen in die Röhre. Denn denen könnte in der Getränkeabteilung eine gravierende Veränderung aufgefallen sein. Tatsächlich wird bei Kaufland in NRW ein bestimmtes Bier nicht mehr verkauft!

Oettinger ist eine der größten Brauereien in Deutschland, gehört zudem zudem zu den eher günstigen Bieren. Seit Jahren gehören das Bier der Marke Oettinger zu den meistverkauften Sorten in NRW. Logisch, wird es doch vor allem in Discountern und Supermärkten wie Kaufland verkauft. Das war einmal!

Kaufland in NRW schmeißt Bier raus – das suchen Kunden künftig vergeblich

Die bittere Wahrheit für alle Oettinger-Fans und Bierfreunde: Kaufland verkauft in allen Filialen in NRW kein Oettinger mehr! Das bestätigte die Supermarktkette gegenüber „24Rhein“. Eine Sprecherin ergänzte, dass in einigen Filialen in anderen Bundesländern Oettinger-Biersorten weiterhin geführt würden.

Warum Oettinger letztlich ausgelistet wurde, ist unklar. Verwunderlich, denn jetzt fehlt den NRW-Filialen eine wichtige Biersorte im Niedrigpreissektor. Doch für Oettinger soll zeitnah ein Ersatz gefunden werden. Die Kaufland-Sprecherin zu „24Rhein“: „Unter anderem in Nordrhein-Westfalen bieten wir unseren Kunden, als Alternative im Preiseinstieg, Biere der Paderborner Brauerei.“

Oettinger soll durch Paderborner ersetzt werden

Erst Anfang 2023 kündigte die Oettinger Brauerei an, sich von insgesamt acht ihrer Biersorten zu trennen und zusätzlich auch teurer zu werden. Ist das Oettinger Bier Kaufland also nicht mehr günstig genug? Unklar.

Klar ist dagegen, dass die höheren Produktionskosten den Brauereien Probleme bereiten. Denn nicht nur sie, sondern auch die großen Einzelhändler müssen überlegen, wie sie das Bier gewinnbringend verkaufen können. Eine Idee ist die Erhöhung des Pfands (hier kannst du mehr dazu lesen). Für Oettinger bei Kaufland zu spät.