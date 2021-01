Kaufland in NRW: Kundin steht mit Tochter (6) an der Kasse – sie ahnt nicht, was hinter ihrem Rücken abspielt

Lünen. Es sollte ein ganz normaler Familien-Einkauf bei Kaufland in NRW werden. Doch was sich vergangenen Freitag in einer Filiale der Supermarkt-Kette in Lünen abspielte, wird die Familie wohl so schnell nicht mehr vergessen.

Besonders ein sechsjähriges Mädchen dürften die Bilder des Vorfalls bei Kaufland in NRW verfolgen. Jetzt hat die Polizei Dortmund die Ermittlungen aufgenommen.

Kaufland in NRW: Familie steht an der Kasse – dann wird es eklig

Es geschah an der Kasse der Kaufland-Filiale an der Merschstraße in Lünen. Eine Mutter (29) war mit gerade dabei ihren Einkauf auf das Band zu legen. Mit dabei: Ihre beiden Kinder (6 Jahre und drei Monate) sowie die Oma des Geschwisterpärchens.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in dieser Kaufland-Filiale in Lünen. Foto: imago images / Hans Blossey

Die 29-Jährige ahnte nicht, was sich hinter ihrem Rücken abspielte. Nur durch Zufall bemerkte sie, dass ein Mann (52) seinen Penis aus der Hose holte und vor den Augen ihrer sechsjährigen Tochter onanierte. Über den Vorfall berichteten zuerst die „Ruhrnachrichten“. Ein Sprecher der Polizei Dortmund bestätigte die Vorkommnisse auf Nachfrage von DER WESTEN.

Polizei Dortmund ermittelt nach Vorfall bei Kaufland

Demnach habe die Familie sofort die Kaufland-Mitarbeiter informiert. Ein Ladendetektiv habe den 52-Jährigen festgehalten, bis die Polizei eintraf. Er musste den Supermarkt nach Aufnahme seiner Personalien mit einem Platzverweis verlassen.

Die Dortmunder Beamten haben nun die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. Ob der 52-Jährige möglicherweise vor dem Vorfall bei Kaufland in NRW polizeilich in Erscheinung getreten ist, darüber erhielten „Ruhrnachrichten“ keine Informationen.

Ein Sprecher der Polizei Dortmund sagte gegenüber DER WESTEN, dass sein Verhalten bei seiner Befragung darauf schließen lässt, dass er nicht zum ersten Mal mit vergleichbaren Vorwürfen konfrontiert worden sein muss. (ak)