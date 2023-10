Kaufland: Hiobsbotschaft für Kunden in NRW – Supermarkt verkündet endgültiges Aus

Ganz bittere Pille für treue Kaufland-Kunden in NRW. Die Supermarkt-Kette schließt gleich mehrere Filialen. Besonders davon betroffen ist das Ruhrgebiet.

Schon im Juli dieses Jahres verkündete die Kaufland-Zentrale das aus der Filiale im Bochumer Ruhr Park (mehr dazu hier). Jetzt ist klar, dass noch weitere Standorte dichtmachen.

Kaufland: Diese NRW-Filialen schließen

Doch es trifft nicht nur das Bochumer Einkaufszentrum, sondern auch das „Palais Vest“ in Recklinghausen. Wie der Centermanager gegenüber „Radio Vest“ bestätigte, wolle Kaufland seinen Mietvertrag nicht über Januar 2025 hinaus verlängern. Nach eigenen Angaben wolle die Supermarkt-Kette den Standort wegen schlechter Betriebsergebnisse schließen.

Gleiches gilt für die Kaufland-Filiale in Dortmund-Mengede. Kaufland hatte den Standort von dem insolventen Einzelhandels-Riesen „Real“ übernommen. Der Markt soll nach Angaben der „Ruhrnachrichten“ schon vor der Übernahme defizitär gewesen sein. Nun zieht auch Kaufland die Reißleine und will die Filiale zu März 2025 schließen. Weitaus früher soll bereits in Siegen Schluss sein.

Gerüchte um weitere Schließungen in NRW

So soll der Kaufland an der Siegener Fludersbach laut „Westfalenpost“ bereits im Juni nächsten Jahres dichtmachen. Von weiteren Filial-Schließungen ist nichts bekannt. Gerüchte darüber, dass auch der Kaufland im Einkaufszentrum „Widumer Platz“ in Castrop-Rauxel schließen könnte, wies das Unternehmen gegenüber den „Ruhrnachrichten“ als Ente zurück.

Wie es mit den Kaufland-Mitarbeitenden an den Standorten weitergeht, ist noch unklar. „Jeder Mitarbeiter erhält die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch über Wege zur Weiterbeschäftigung bei Kaufland zu sprechen, um gemeinsam eine individuell passende Lösung zu finden“, teilte Kaufland auf Nachfrage der „Ruhrnachrichten“ mit. Informationen über mögliche Nachfolger oder Interessenten für die jeweiligen Standorte gibt es bislang nicht.