Kaufland in NRW: Mann leistet sich DAS im Laden ++ Polizeidirektor spricht Klartext – „Asozial“

Corona-Kontaktverbot: Was vermissen die Essener am meisten?

Werne. Das Coronavirus zwingt uns derzeit zu zahlreichen Einschränkungen im Alltag. Doch manche Auflagen zur Eindämmung der Coronavirus Pandemie sollten eigentlich grundsätzlich eingehalten werden.

Umso empörender sind zwei Vorfälle, die sich am Wochenende in NRW abgespielt haben. Einer davon bei Kaufland.

Kaufland in NRW: Mann drängelt sich hustend an Kasse vor

Einer der beiden Fälle ereignete sich am Freitagnachmittag bei Kaufland an der Töddinghauser Straße in Bergkamen. Dort hatte ein Mann (38) aus Werne gegen 14.30 Uhr offenbar keine Geduld.

Die Polizei rückte nach einem Corona-Verstoß bei Kaufland in Bergkamen an. (Symbolbild) Foto: imago images/Eibner

++ NRW: Vater bietet eigene Tochter (15) zum Sex an – fremden Männern tischt er eine dreiste Lüge auf ++

Der 38-Jährige lief einfach an der Warteschlange der Kasse vorbei und hustete im Vorbeigehen einer Frau (31) aus Bergkamen mitten ins Gesicht. Zeugen sagten aus, dass der Mann absichtlich gehandelt habe.

Keine Anzeichen auf Corona-Infektion

Immerhin liegen nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf eine Infektion mit dem Coronavirus vor. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

++ Corona in NRW: Umfrage-Hammer! 70 Prozent halten Laschet und Landesregierung für... ++

Es ist nicht das einzige Strafverfahren, das die Polizei im Kreis Unna am Wochenende eingeleitet hat. Das Ergebnis der Kontaktverbot-Kontrolle hier in diesem Zeitraum:

22 Platzverweise

18 Ordnungswidrigkeiten

1 Strafverfahren

Doch die nächste Straftat sollte nicht lange auf sich warten lassen.

Mann hustet Ordnungsamtsmitarbeiter an

So hustete ein Mann (51) aus Schwerte am Montagmorgen am Postplatz in Schwerte einem Mitarbeiter des Ordnungsamts gezielt an.

++ Coronavirus aktuell: Nur 720 Neu-Infizierte in Deutschland ++ Bundesliga-Start am 9. Mai ++ Merkel über Mundschutz-Pflicht: „Ich möchte, dass...“ ++

Der wollte gerade den 51-Jährigen und seine drei Begleiter darauf hinweisen, den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten.

„Asoziales Verhalten“

Peter Schwab kann es nicht fassen: „In der Coronakrise die Mitmenschen - und dazu zählen auch Amtsträger wie Polizeibeamte und die Ordnungskräfte der Kommunen - gezielt anzuhusten, ist nicht nur ein asoziales, sondern auch strafrechtlich relevantes Verhalten, das wir aufs Schärfste verurteilen und konsequent verfolgen", so der leitende Polizeidirektor bei der Kreispolizeibehörde Unna.

++ Ausnahmezustand bei Lidl in NRW! Als die Türen öffnen, wird es für Kunden gefährlich ++

Schon am 9. April wurden in Schwerte zwei Polizisten gezielt angehustet. Ingesamt betonen die Polizeibehörden allerdings immer wieder, das sich der Großteil der Menschen in NRW vorbildlich verhält in Zeiten des Kontaktverbots. (ak)