Kaufland in NRW: Kunde entdeckt neue Kosten auf Kassenzettel und warnt – „Aufpassen“

Die Preise für Lebensmittel bei Kaufland, Aldi und Co. sind in den letzten Jahren nicht nur in NRW extrem gestiegen. Beim Blick auf den Kassenzettel schlackern mittlerweile nicht wenige Kunden mit den Ohren.

Viele gehen ganz bewusst auf die Jagd nach Angeboten und überprüfen die Preise auf dem Kassenbon ganz genau. Ein Kaufland-Kunde aus NRW hat auf seinem Ausdruck jetzt eine Summe entdeckt, die ihn ganz schön aus der Fassung gebracht hat.

Kaufland-Kunde warnt vor Extra-Summe

Nach seinem Besuch einer Kaufland-Filiale in Ahlen (NRW) postete der Mann am Dienstag (30. Januar) ein Foto seines Kassenzettels und hob dabei eine Summe ganz besonders hervor. Es handelte sich um drei Pfand-Abzüge von jeweils 25 Cent für drei Müllermilch-Plastikflaschen. „Aufpassen“, warnte er andere Kunden davor, die Flaschen womöglich einfach so im Müll zu entsorgen.

Auch interessant: Interner Kaufland-Bericht veröffentlicht – er bestätigt Verdacht vieler Kunden

Bei Facebook weisen den Mann allerdings viele Menschen darauf hin, dass es sich um eine neue Einwegpfand-Regelung handelt, die bereits seit dem 1. Januar in Kraft getreten ist (mehr dazu hier >>>). Seitdem sind unter anderem auf die Einweg-Plastikbehältnisse von Milch, Kakao und Co. Mehrweg-Logos gedruckt.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kaufland-Kunde muss einstecken

Wer weder die neue Regelung noch die Mehrweg-Logos kennt, „hat die Welt verpennt“, weisen andere Kunden den Mann zurecht. „Weiß ich ja“, kontert der Kaufland-Kunde, findet jedoch: „Aber weil es noch neu ist, muss man sich erstmal dran gewöhnen.“ Aus Sicht vieler Kunden, sei man jedenfalls selber Schuld, wenn man die mittlerweile als Pfandflaschen gekennzeichneten Behältnisse achtlos wegwerfe: „Eine gewisse Faulheit der Menschen spielt auch eine große Rolle in Sachen Rückgabe!“, sagt einer.

Mehr Themen:

Mit der erweiterten Pfandpflicht soll erreicht werden, dass weniger Einwegplastikflaschen achtlos auf die Straße oder schlimmer noch in die Natur geworfen werden.