Feueralarm-Theater bei Kaufland in NRW – es hört einfach nicht auf

Schon wieder mussten Feuerwehr und Polizei in Werl zum Kaufland an der Soester Straße ausrücken. Am Freitagnachmittag, 7. November, gegen 14 Uhr schlug erneut die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums Alarm. Kunden und Mitarbeiter mussten rasch das Gebäude verlassen. Der Grund für den Einsatz entpuppte sich – wie schon mehrmals zuvor – als pure Fehlfunktion.

Fehlalarm im Kaufland – das Problem bleibt

Feuerwehrchef Karsten Korte berichtete vor Ort, dass es zum wiederholten Male Probleme mit der Sprinkleranlage des Kaufland-Gebäudes gegeben habe. „Innerhalb von 30 Tagen waren es jetzt vier Einsätze“, erklärte er genervt gegenüber dem „Soester Anzeiger„. Korte nannte die Situation „sehr unbefriedigend“ und kündigte Konsequenzen an, falls keine schnellen Lösungen gefunden werden.

Etwaige Gespräche mit dem Eigentümer der Immobilie sollen die Ursache der Fehlalarme klären. Noch zeigt sich die Werler Feuerwehr kooperativ. Sollte die Angelegenheit jedoch nicht behoben werden, zieht Korte eine andere Maßnahme in Betracht: „Andernfalls müssen wir die Bauordnung einschalten.“

Evakuierung im Kaufland funktioniert tadellos

Trotz der Häufigkeit der Einsätze betont die Feuerwehr den reibungslosen Ablauf der Räumungen. Kunden haben bislang stets Ruhe bewahrt, ihre vollen Einkaufswagen stehen lassen und das Gebäude zügig verlassen. Auch die Zusammenarbeit mit Kaufland selbst wird positiv bewertet.

Der Generalmieter des Einkaufszentrums und das Unternehmen selbst seien bemüht, die wiederholten Fehlalarme schnell zu beheben. „Die Zusammenarbeit mit Kaufland klappt aber sehr gut“, betont Korte im Gespräch. Niemand wolle schließlich, dass Kunden ständig ihre Einkäufe unterbrechen und das Geschäft vorzeitig verlassen.

Noch ist unklar, warum genau die Sprinkleranlage des Gebäudes regelmäßig Fehlfunktion zeigt. Klar ist jedoch: Feuerwehr, Kunden und auch Kaufland haben zunehmend genug von den unnötigen Alarm-Einsätzen.