Katzenschutzbund in NRW teilt trauriges Katzen-Foto: „Augen konnten nicht mehr gerettet werden“

Diese Geschichte geht wirklich ans Herz! Tierheime und Tierschutzvereine in ganz Deutschland und NRW kümmern sich aufopferungsvoll um Vierbeiner in Not. Ob verwaist, verwahrlost oder verletzt – kein niedlicher Fellfreund muss auf Hilfe verzichten.

Auch der Katzenschutzbund Düsseldorf e.V. hat sich das als Credo genommen und sorgt sich liebevoll um Samtpfoten ohne ein Zuhause. Vor allem zwei Katzen haben aktuell die Aufmerksamkeit von Tierfreunden gewonnen – denn diese beiden Stubentiger teilen ein trauriges Schicksal.

Katzen-Paar sucht neues Zuhause

Der Katzenschutzbund Düsseldorf e.V. teilt auf Facebook Bilder der zwei Katzen und schreibt: „Zwei tolle Jungs mit Handicap. Fiete und Nils (beide 1 Jahr) hatten keinen guten Start ins Leben: Sie wurden zusammen mit ihrer Mutter bei einem Tierarzt vorgestellt.“ Und da wurde bei den beiden total „zerstörte Augen durch Katzenschnupfen“ festgestellt.

Während die Katzenmutter bereits vermittelt werden konnte, suchen die beiden blinden Stubentiger noch wohlig-warme vier Wände. Besonders tragisch an der Geschichte: „Die Augen von Fiete und Nils konnten nicht mehr gerettet werden. Der Besitzer hat die Katzen nicht mehr aus der Klinik abgeholt und war auch nicht mehr zu erreichen.“

Dem Tierschutzbund ist bewusst, dass ein Aufruf für sehbehinderte Katzen schwieriger ist: „Wir wissen, dass die Republik voll ist mit gesunden und nicht behinderten Katzen, trotzdem hoffen wir auf besondere Menschen, die Fiete und Nils aufnehmen und ihnen ein langes und lebenswertes Leben ermöglichen; denn Fiete und Nils sehnen sich – wie alle anderen – nach Aufmerksamkeit, Liebe und Akzeptanz.“

