48 (!) Katzen in einer Wohnung! NRW-Tierheim erschüttert: „Katastrophe“

Notfall im Tierheim Köln-Dellbrück. Dabei hatte man hier gerade gehofft, dass im Katzenbereich etwas Ruhe einkehrt. Schließlich grassierte in diesem Jahr in dem NRW-Tierheim bereits ein tödliches Katzenvirus (mehr dazu hier >>>). Und auch so kann man sich in Köln-Dellbrück über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen.

Nun passierte es schon wieder. In einer Wohnung in NRW wurden 48 Katzen entdeckt. 17 davon landeten in Tierheim Köln-Dellbrück. Und es könnten noch viel mehr werden. Denn sie stammen aus üblen Bedingungen.

NRW-Tierheim erschüttert über Katzen-Schicksale

„Die hat wohl gezüchtet“, bringt es eine ernüchterte Tierpflegerin beim Anblick der Katzen auf den Punkt. Von den fünf Weibchen waren alle trächtig. „Da kann wirklich noch eine mittlere Katastrophe auf uns zukommen“, fürchtet eine andere Kollegin aus dem NRW-Tierheim. Angesichts der zahlreichen Schwangerschaften rechnet man mit 20 bis 25 Kitten.

„Dass die Kinder gesund zur Welt kommen. Das ist unsere große, große Sorge“, bringt eine Tierpflegerin Einblick in ihre Gefühlswelt. Denn es handelt sich bei den sichergestellten Katzen um keine gewöhnlichen Tiere, sondern um „Scotish Fold“-Katzen.

Und die haben genetisch bedingt mit großen gesundheitlichen Problemen und lebenslangen Schmerzen zu kämpfen. Ihre Zucht ist in Deutschland eigentlich verboten. Doch immer wieder setzen sich Menschen darüber hinweg, wie dieser Fall belegt.

„Mir kommen die Tränen“

„Puhh, da kommen mir die Tränen. Das tut im Herzen weh“, schreibt eine Tierfreundin bei Instagram. „Ich verstehe nicht, wie man im vollen Wissen Tiere züchtet, die praktisch gesichert krank sein werden. Schmerzen ausgesetzt und irgendwann hoffentlich Menschen finden, die dafür sorgen, dass sie wenig bis keine Schmerzen haben. Heutzutage müssten doch alle Interessierten wissen, was sie unterstützen?“, will es die nächste nicht begreifen.

Das Tierheim in NRW steht nun vor einem Kraftakt und bittet dabei um finanzielle Unterstützung.