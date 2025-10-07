Katze landet in NRW-Tierheim – als Mitarbeiter den Chip auslesen, fallen sie vom Glauben ab

Na, damit hat wohl niemand gerechnet, nachdem am Mittwoch (24. September) eine Fundkatze im Tierheim Moers abgegeben worden war. Der Vierbeiner hat nicht nur einen auffälligen schwarzen Fleck auf seiner Nase, sondern auch in seiner Biografie.

Als die Tierpflegenden aus dem Tierheim in NRW sich die Katze genauer ansahen, war die Überraschung groß. „Er war gechipt und auch registriert und wir staunten nicht schlecht, als sich herausstellte, dass Kater Franz bereits seit Februar 2025 vermisst wurde.“

NRW-Tierheim steht vor einem Rätsel

Fast auf den Tag genau sieben Monate lang war Franz wie vom Erdboden verschluckt. Doch jetzt wurde er vier Kilometer von seinem Wohnort entfernt, wiedergefunden. Wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, ist völlig unklar.

„Katzenreviere sind unterschiedlich groß und es kann passieren, dass eine Katze versehentlich ihr Revier verlässt“, erklärt das NRW-Tierheim. Möglicherweise sei Franz von einem Kontrahenten gejagt worden oder habe sich vor irgendwas erschreckt und sei vor lauter Panik weggelaufen, mutmaßen die Verantwortlichen. „Nicht selten verliert sich mit dem plötzlichen Verlust des Reviers auch die Orientierung und sie finden nicht wieder nach Hause.“

Es sind Gründe, die Katzen-Besitzer im Kopf behalten sollten, bevor sie ihre Freigänger in der Silvesterzeit nach draußen lassen. „Die leider viel zu häufigen Knaller können genau das verursachen“, warnt das NRW-Tierheim.

NRW-Tierheim findet Katzen-Besitzerin

In diesem Fall könnte es sein, dass irgendjemand sich um Franz gekümmert hat. Was zunächst richtig sei, wenn ein Tier Hilfe braucht. Allerdings sei man verpflichtet, seinen Fund im Tierheim zu melden. Wäre das geschehen, hätte man Franz schon viel früher vermitteln können.

So musste sich sein Frauchen nun monatelang gedulden. Umso größer gestaltete sich jedoch die Wiedersehensfreude „und wurde von dem ein oder anderen Tränchen untermalt“, so das NRW-Tierheim. Ende gut, alles gut!