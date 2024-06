Katze in NRW seit drei Jahren vermisst – plötzlich bekommen die Halter Post

Verschwundene Haustiere sorgen immer wieder für großen Kummer. Und je länger das Tier weg ist, desto geringer ist der Glaube, den geliebten Mitbewohner je wiederzusehen. Eine Katze in NRW beweist nun, dass man die Hoffnung nie aufgeben sollte.

Drei Jahre lang vermisste eine Familie ihre Katze in NRW, hatte sich bereits damit abgefunden, sie nie wieder zu sehen. Nun folgte eine märchenhafte Wende.

Katze in NRW nach drei Jahren zurück zu Hause

Drei Jahre lang vermisste eine Familie im Rheinland ihren geliebten Tiger. Jetzt ist er plötzlich wieder da! Ein irrer Zufall hat eine verschwunden geglaubte Katze zurück zu ihren Haltern geführt.

Das geschah so: Ende November nahm das Tierheim Bergheim vier Katzen vorübergehend auf, da die Besitzer ihre Wohnung verloren hatten. Doch der Kontakt brach ab. Immer wieder habe die Institution versucht, die Halter zu erreichen – ohne Erfolg. Schließlich traf das Tierheim eine Entscheidung. Die vier Tiere sollen neu vermittelt werden.

Tasso bringt die Wende

Sie waren schon bei „Tiere suchen ein Zuhause“ vorgestellt worden, als der Versuch einer Ummeldung bei Tasso für ein großes Hallo sorgte. Einer der Kater war dort als vermisst gemeldet. Das Tierheim nahm Kontakt zur eingetragenen Familie auf – und sorgte damit für eine tränenreiche Rückkehr.

Ganze drei Jahre lang vermissten die Besitzer ihren Kater. Nun stellte sich heraus, dass er ge-cat-napped wurde. „Er war offensichtlich die komplette Zeit in einer Wohnung eingesperrt, nur 900 Meter von seinem Zuhause entfernt“, berichtet das Tierheim. „Die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten war unglaublich. Der Kater legte immer wieder die Pfoten auf „seine Menschen“ und auf so ziemlich allen Seiten flossen die Tränchen.

Die Geschichte über die vermisste Katze in NRW erzählt das Tierheim nicht ohne eine Botschaft: „Wieder einmal merkten wir, wie wichtig es ist, sein Tier nicht nur zu chippen, sondern auch zu registrieren. Bitte denkt immer daran, wenn Ihr Euch eine Katze oder einen Hund anschafft.“ Das Chippen bei Tasso alleine reicht also nicht, um deinen Liebling bestmöglich zu schützen. Eine Registrierung kann, wie in diesem Fall, deinen verlorengeglaubten Schatz zurückbringen.