Katze in NRW-Tierheim abgegeben – der Grund macht tieftraurig

Es reißt nicht ab. Immer und immer wieder landen bemitleidenswerte Geschöpfe in den Tierheimen in NRW. Oft verbergen sich bewegende Einzelschicksale hinter der Abgabe von Tieren. In anderen Fällen handelt es sich um entlaufene Hunde und Katzen, deren Herrchen oder Frauchen verzweifelt gesucht werden.

Doch es gibt auch die Fälle, die Mitarbeitenden aus den NRW-Tierheimen besonders nahe gehen. Es handelt sich um Vierbeiner, die regelrecht „entsorgt“ werden, weil sie nicht dem Märchenbild entsprechen, das sich von ihnen erhofft wurde. Die Rede ist von „Scottish Fold“-Katzen.

Tierheim in NRW spricht Klartext

Die Zucht der Schottische Faltohrkatzen ist in Deutschland eigentlich verboten. Doch weil Kauf und Haltung der Qualzuchten nicht belangt wird, entscheiden sich immer wieder Menschen für die Aufnahme der Katzen – mit schwerwiegenden Folgen.

++ Katze landet in NRW-Tierheim – als Mitarbeiter den Chip auslesen, fallen sie vom Glauben ab ++

Denn die zugegebenermaßen niedlichen Tiere verdanken ihr Aussehen einem angezüchteten Knorpelschaden, der nicht nur die Ohren, sondern den gesamten Gelenk-Apparat der Katzen betreffen können. Das geht oft mit Arthrose, Gelenkbeschwerden und Deformationen einher. Dass die Katzen als ruhig und „pflegeleicht“ gelten, ist also auf dauerhaften Schmerz zurückzuführen.

++ Phantasialand zieht die Reißleine – Besucher verzweifeln: „Ich weine“ ++

Das Ergebnis: Scottish Folds werden „als Modepüppchen angeschafft, aber recht schnell wieder entsorgt, weil sie krank sind. Unheilbar krank“, stellt das Tierheim Bergheim klar und zeigt ein bemitleidenswertes Exemplar bei Facebook:

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hoffnung, dass „dieser Wahnsinn endlich aufhört“

Besonders problematisch. Auch Popstars und Influencer zeigen sich immer wieder mit den Qualzuchten in der Öffentlichkeit. Deshalb bleibe die Nachfrage und der illegale Handel auch in Deutschland hoch.

Mehr Themen:

Der Appell des NRW-Tierheims: Bitte unterstützt diese Tierquälerei nicht und klärt alle Katzenfreunde darüber auf, dass diese Katzen ein Leben lang unglaubliche Qualen leiden und ruft zum Teilen des Beitrags aus, damit „dieser Wahnsinn endlich aufhört.“