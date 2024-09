Mann gibt Katze in NRW-Tierheim ab – Umschlag verrät seine dreiste Lüge! „Respektlos“

„Lügen wollen gut geplant sein“, leitet das Tierheim Bergheim (NRW) eine Geschichte ein, bei der es mal wieder keine Gewinner gibt. Zugetragen hat sie sich am Dienstag (3. September). Einen Tag später macht sich das NRW-Tierheim Luft.

Die Verantwortlichen beschreiben einen Mann, der plötzlich aufgeregt und schweißgebadet auf der Matte gestanden habe. In seinem Arm eine Katzen-Box mit einem Kater darin, der nach eigenen Angaben soeben ausgesetzt worden sei. Doch ein Blick in die Box machte die Tierpfleger skeptisch.

Katzen einfach ausgesetzt? Mann alarmiert NRW-Tierheim

Der Radfahrer habe es selbst beobachtet. Aus einem VW Polo heraus sei die Katzen-Box einfach herausgestellt worden. Das Kennzeichen habe er sich noch merken wollen, aber nur die letzten Ziffern behalten können. Die Tierheim-Mitarbeiter bedankten sich artig bei dem Mann für sein Eingreifen.

Sie brachten den verschüchterten Kater auf direktem Weg in die Quarantänestation. Beim Öffnen der Box fiel schließlich ein Umschlag heraus, der offenbar aus Versehen hineingeraten war. „Und siehe da, die Adresse war dieselbe wie die des engagierten Finders, nur der Name war ein anderer. Was für ein Zufall…“, erklärte das NRW-Tierheim sarkastisch.

NRW-Tierheim schimpft: „Respektlos“

Eine kurze Recherche bei Facebook sollte den Mann plötzlich in einem ganz anderen Licht dastehen lassen. Ein Profilbild zeigte eine junge Frau gemeinsam mit dem angeblichen Finder des Katers. Daraufhin kontaktierten die Verantwortlichen den Mann und stellten ihn zur Rede. Der merkte schnell, dass er nicht bei seiner Version bleiben konnte und gab zu, dass es seine Katze war, die er da abgegeben hatte.

Das Urteil des NRW-Tierheims: „Respektlos – uns und dem ehemals geliebten Kater gegenüber.“ Was das Tierheim Bergheim besonders wundert: In der Einrichtung werden gar keine Abgabegebühren gefordert. Eine derart dreiste Lüge aufzutischen, ist deshalb nicht nur frech, sondern auch völlig unnötig.