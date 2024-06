Katze in NRW wird immer nur weiter gereicht – Tierheim reicht’s!

In den vielen Tierheimen in Nordrhein-Westfalen warten oft wahre Traumtiere. Dabei werden meistens nur die jungen Tiere beachtet, viele Tierfreunde wollen am liebsten Welpen oder junge Kätzchen. Aber auch die älteren Tiere haben es verdient, gesehen zu werden! Bei dieser Katze in NRW ist es nicht einmal das Alter, schließlich ist sie erst sechs Jahre alt.

Trotzdem wird sie nur herumgereicht und findet nicht wirklich ein Zuhause. Doch woran liegt das? Selbst die Mitarbeiter des Tierheims können es nicht glauben.

Katze in NRW: Wann findet sie ihr Zuhause?

Mit sechs Jahren kam Anthony ins Tierheim Moers. Er hatte keine leichte Vergangenheit und wurde innerhalb der Familie einfach weitergereicht, weil seine Vorbesitzer mit seinem manchmal etwas ruppigen Verhalten nicht zurechtkamen. Anthony ist sehr verspielt und stürzt sich gerne auf Hände und Füße. Vermutlich wurde ihm als junger Kater ein falsches Spielverhalten anerzogen, was sich jetzt als erwachsener Kater deutlich bemerkbar macht.

Die Besitzer beschlossen daraufhin, dem dem Kater Freigang zu gewähren, aber auch das konnte ihn nicht beruhigen. So landete er im Tierheim. Dort hat er sich inzwischen gut eingelebt.

„Die anderen Katzen sind nicht seine Freunde, aber er sucht keinen Streit mehr, sondern fordert seinen Freiraum ein, wenn wieder jemand versucht, Kontakt aufzunehmen“, beschreiben die Tierheimmitarbeiter sein Verhalten.

Manchmal sehnt sich die Katze in NRW aber auch nach menschlicher Nähe. Anthony klettert manchmal sogar auf den Schoß der Mitarbeiter und freut sich über Streicheleinheiten. Dennoch ist klar: Was sein Verhalten angeht, braucht er noch etwas Nachhilfe.

Das Tierheim wünscht sich, dass der schwarze Kater endlich in seine endgültige Familie kommt und nicht mehr herumgereicht wird. Sein zukünftiges Zuhause sollte daher Erfahrung mit „gestandenen und pfotenflinken“ Katzen wie ihm haben.