Katze in NRW ausgesetzt – hinterlassener Zettel lässt Tierheim toben: „Herzlos“

Ob Hund, Katze oder Kleintiere: Immer wieder müssen Tierheime einspringen, wenn Halter ihre Haustiere abgeben wollen.

Oft steckt hinter der Entscheidung der Besitzer eine tragische Geschichte. Manch einer kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für seinen geliebten Alltagsbegleiter sorgen. Andere können sich Tierarztkosten nicht mehr leisten. Verantwortungsvolle Besitzer gehen in solchen Fällen auf Tierheime zu. In dem Fall dieser Katze aus NRW war das ganz anders.

Katze in NRW ausgesetzt: Botschaft macht fassungslos

So berichtet das Tierheim Düsseldorf von einem Kater, der am Donnerstag (16. November) vor dem Bürgerbüro im Stadtteil Rath gefunden worden war. Das extrem verunsicherte Tier wurde einfach so in einer Transportbox ausgesetzt. „Er weint gerade fürchterlich und versteht die Welt nicht mehr“, teilten die Mitarbeitenden des NRW-Tierheims mit. Beim Blick auf eine Notiz an der Transportbox verschlug es ihnen die Sprache.

Denn auf dem karierten DinA-4-Zettel hatte der Besitzer nur zwei Worte hingerotzt: „Zu verschenken“! Als handle es sich um ein Möbelstück oder ein Buch, das man mal eben so am Straßenrand abstellen kann. Tierfreunde sind fassungslos: „Wie kann ein Mensch so grausam sein?“, fragt eine auf der Facebook-Seite des Tierheims. „Wenn ich sowas lese, der arme Kerl“, schreibt ein anderer und findet: „Ein Tier ist wie ein Familienmitglied. Man sollte es sich gut überlegen, sich ein Tier zuzulegen und einmal darüber nachdenken, was man dem Tier damit antut, es auszusetzen.“

NRW-Tierheim bittet um Hilfe

Bei der Suche nach dem Verantwortlichen bat das Tierheim Düsseldorf um Hilfe: „Natürlich ist er nicht gechipt. Wer dennoch Hinweise geben kann, welchem herzlosen Menschen dieser Kater gehört hat, bitte telefonisch im Tierheim Düsseldorf unter 0211-651850 oder per E-Mail an katzenhaus@tierheim-duesseldorf.de melden.“

Hinweise auf den Besitzer seien zwar bislang nicht eingegangen. Doch die gute Nachricht: „Wir haben zahlreiche Anfragen bekommen, Menschen die sich bereit erklären, dem Kater ein neues Zuhause zu bieten, und dafür sind wir sehr dankbar.“