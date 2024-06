Katze in NRW sitzt verlassen auf Baustelle – was die Arbeiter machen, ist kaum zu glauben

Als eine Katze in NRW einer Baustelle einen unerwarteten Besuch abstattete, staunten die Männer vor Ort nicht schlecht.

Nicht nur, dass das kleine Tier an einem solchen Ort eigentlich nichts zu suchen hatte, war überraschend. Auch die Reaktion der Bauarbeiter kann man wohl als ungewöhnlich bezeichnen, wie das Tierheim Köln-Dellbrück über den Vorfall berichtet.

Katze in NRW wird von Bauarbeitern versorgt

Bevor die kleine Katze in dem Tierheim Köln-Dellbrück landete, machte sie erst Bekanntschaft mit Bauarbeitern auf einer Baustelle. Mitarbeiter des Tierheims teilen das Schicksal des Tieres, das auf den Namen Bambi getauft wurde, auf Facebook. „Die kleine Bambi hat in der letzten Woche schon mehr erlebt als so mancher Mensch in seinem ganzen Leben“, so der Tenor.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So tauchte die Katze zunächst aus dem Nichts auf einer Baustelle auf. „Arbeiter fanden sie glücklicherweise, nahmen sie unter ihre Fittiche und teilten ihr Pausenbrot mit ihr“, berichten die Tierheim-Mitarbeiter. Doch so liebevoll die Geste auch war, „bald war klar, dass dieser Arbeitsplatz nicht der richtige Ort für sie war und Stullen nicht die gesündeste Nahrung.“ Zudem gab es auf der Baustelle keinen Sicherheitshelm für Bambis kleinen Kopf, witzeln die Tierheim-Mitarbeiter.

Auch interessant: Tierheim in NRW: Plötzlich steht ein Kind vor der Tür – Tierpfleger können kaum glauben, was es dabei hat

Katze in NRW: Bauarbeiter werden gefeiert

Von der Tierrettung Köln-Porz wurde das Kätzchen deshalb abgeholt und in das Tierheim gebracht. „Nun ist die kleine Dame im Warmen, teilt sich ihre Box mit einem Namensvetter und kuschelt, was das Zeug hält“, versichern die Mitarbeiter der Einrichtung in dem Facebook-Beitrag.

Mehr News aus der Region:

Nicht nur die Katze wird der liebevollen Reaktion der Bauarbeiter wohl auf ewig dankbar sein – auch auf Facebook überschlagen sich die Nutzer mit Lob. „1000 Dank an die umsichtigen Bauarbeiter“, „Ach Gottchen… Danke auch die Bauarbeiter die sich so herzlich gekümmert haben“, sind nur zwei der Kommentare.