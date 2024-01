Katze in NRW sucht neues Zuhause – als eine Frau die Anzeige sieht, geht sie dazwischen: „Stimmt nicht“

Neues Jahr, neues Glück für diese Katze in NRW?

Perser-Kater Fergisson landete letztes Jahr im Tierheim Solingen in NRW, sein Besitzer konnte sich aufgrund einer Krankheit nicht mehr um ihn kümmern. In der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wird der arme Kater aus NRW vorgestellt. Doch als eine erfahrene Katzen-Liebhaberin die Beschreibung des Tieres auf Facebook liest, muss sie sofort widersprechen.

Katze in NRW: Frau widerspricht Anzeige

Im Tierheim Solingen wird Kater Fergisson schon als Katzen-Opa bezeichnet, schließlich ist das Tier bereits 13 Jahre alt. Umso trauriger, dass Fergisson zu seinem Lebensabend seinen Besitzer verlor und nun auf ein neues, liebesvolles Zuhause warten muss.

Damit das Warten schnellstmöglich ein Ende hat, hat Fergisson Ende Dezember einen Auftritt bei „Tiere suchen ein Zuhause“. Auch auf Facebook wird der Clip geteilt, wo sich die Tierheim-Mitarbeiter optimistisch geben. „Fergisson weiß noch nicht, dass 2024 sein Glücksjahr werden könnte! Hoffentlich! Denn 2023 war Mist! Sein Besitzer wurde krank und konnte Fergisson nicht behalten.“

Obwohl der Kater in dem kurzen Video eher skeptisch schaut, versichern die Tierfreunde: „Wenn Fergisson mit seinen 13 Jahren ein ruhiges Zuhause findet, dann wird sich die Skepsis ganz schnell in ein glückliches Glitzern verwandeln!“ Laut Beschreibung brauche der Perser-Kater nicht viel, sei „sehr verschmust und unkompliziert.“ Doch in den Kommentaren meldet sich eine Katzen-Liebhaberin, protestiert gegen die Aussage, Fergisson habe keinen großen Ansprüche oder Bedürfnisse mehr: „Das stimmt nicht.“

Katze in NRW: Tierfreunde wehren sich

„Denn Perser müssen täglich mehrmals gebürstet werden und das kann gerade für ältere Menschen vielleicht aufgrund von körperlichen Beschwerden nicht mehr möglich sein“, erläutert die Kommentatorin.

Mehr aktuelle Themen aus NRW:

Tatsächlich ist die Kritik allerdings unbegründet, wie das Social-Media-Team von „Tiere suchen ein Zuhause“ ebenfalls in einem Kommentar erklärt. „Danke für die Rückmeldung. Das stimmt! Und diese Information findest du sowohl in deinem Steckbrief auf unserer Homepage, als auch wird sie Teil der Vermittlungsgespräche im Tierheim Solingen sein. Auch heißt das nicht, dass er sich keine Aufmerksamkeit wünscht – im Gegenteil. Fergisson sucht Menschen, die Zeit für ihn haben. Aber er ist eben keine junge Katze mehr. Er pest nicht mehr durch die Gegend, muss nicht ständig spielen, ist etwas gediegener unterwegs – sein Wesen ist genügsam und das ist zu Teilen auch durch sein Alter bedingt. Das meinen wir damit.“