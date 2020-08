Karstadt Kaufhof: Hammer! Filiale am Limbecker Platz gerettet – Laschet skeptisch

Hammer Nachrichten für Galeria Karstadt Kaufhof! Eine weitere Filiale der angeschlagenen Kaufhaus-Kette kann gerettet werden.

Karstadt Kaufhof: Hammer! Fililale am Limbecker-Platz gerettet

Wie Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag während einer Pressekonferenz verkündete, betrifft das die Filiale im Limbecker Platz in Essen.

Die Essener Filiale steht somit nicht länger auf der Liste der von einer Schließung betroffenen Läden. Dadurch ist der Erhalt dieses Hauses gerettet.

Ebenfalls erklärte Laschet, dass nun auch feststehe, dass die Konzernzentrale von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) in Essen bleibt. Rund 1200 Beschäftigte arbeiten an dem traditionsreichen Standort im Essener Süden.

An den Schließungsplänen für Galeria Kaufhof am Willy-Brandt-Platz ändert sich allerdings nichts.

Laschet hatte sich mehrfach für Erhalt der Filiale eingesetzt

Laschet hatte sich zuletzt mehrfach für den Erhalt der Filiale am Sitz der Konzernzentrale eingesetzt. So telefonierte der Ministerpräsident in den vergangenen Tagen mehrfach mit René Benko. Der österreichische Unternehmer hat beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) das Sagen.

Ursprünglich sollten 62 der bundesweit 172 Warenhäuser schließen. Mittlerweile sind es weniger als 50. Doch Ministerprädient ASrmin Laschet bleibt skeptisch. „Aus meiner Sicht reicht das noch nicht“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf. Es gebe noch weitere Orte, wo sich die Landesregierung für die GKK-Beschäftigen einsetze und um einen Erhalt der Warenhäuser kämpfe. Er hoffe, dass es noch in dieser Woche dazu weitere Informationen gebe, sagte der CDU-Politiker. Galeria Karstadt Kaufhof sei tief verwurzelt in NRW und er wolle alles tun, dass das so bleibt.

Essener sind begeistert über den Verbleib

Die Essener freuen sich über den Verbleib der Filiale. Auf der Facebookseite von DER WESTEN haben sich einige dazu geäußert und ihrer Freude Worte verliehen.

„Gott sei Dank! Essen ohne Karstadt, und ohne Vollsortimenter, geht gar nicht!!! Es wäre der Tod für den ganzen Limbecker und für Essen als Einkaufsstadt.“

„Das gehört sich für das Stammhaus auch so. Schlimm genug das ganze...“

„ein guter tag“

„Das ist für Essen nicht schlecht. Somit sind auch Arbeitsplätze gerettet!“

Auch Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen hat sich geäußert. Er postete auf seiner Facebookseite ein Statement mit Bild, auf dem zu sehen ist, wie eine Mitarbeiter das „Wir schließen“-Schild entfernt.

„Nach harten Verhandlungen mit der Vermietergruppe konnten im Laufe des gestrigen Tages eine Einigung und ein Vertragsabschluss erzielt werden. Ich habe großen Respekt davor, dass alle Beschäftigten hier, obwohl sie auf der Fokus-Liste standen, jeden Tag ihren Job gemacht haben“, sagt Thomas Kufen.

Wie die Situation weitergeht, wird sich nun zeigen

Ob nun wirklich alle Arbeitsplätze erhalten bleiben, oder doch ausgedünnt wird, ist noch unklar. Ebenso ist bisher zum Thema Karstadt Sports nichts bekannt. Denn auch diese Filiale sitzt im Limbecker Platz und war zuletzt von der Schließung betroffen.