Karstadt Kaufhof: DIESE Filiale in NRW ist gerettet – „In letzter Sekunde“

Die Schließung der Karstadt Kaufhof-Filialen haben für einen Schock im Einzelhandel gesorgt.

Doch nun gibt es gute Nachrichten: Immer mehr Karstadt Kaufhof-Filialen werden von der Schließungs-Liste gestrichen, darunter auch eine aus NRW!

Karstadt Kaufhof: Diese Filiale muss doch nicht schließen!

Besonders dürfte das die rund 500 Mitarbeiter freuen, die nun voraussichtlich doch ihre Arbeit behalten werden. „Buchstäblich in letzter Sekunde“ sei es in Verhandlungen mit den Vermietern gelungen, das Aus für sechs Warenhäuser abzuwenden.

+++ Karstadt Kaufhof bittet um Mietsenkung – und kassiert schallende Ohrfeige +++

Eins davon befindet sich in NRW. Genauer gesagt in der Bahnhofstraße in Bielefeld! Das berichtete der Vorsitzende der Galeria-Geschäftsführung, Miguel Müllenbach, am Freitag in einem Mitarbeiterbrief.

Die Karstadt Kaufhof-Filiale in Bielefeld bleibt geöffnet! Foto: imago images / teutopress

Hier kannst du weiterhin bei Karstadt Kaufhof shoppen

Neben dem Haus in Bielefeld sollen außerdem noch diese Filialen geöffnet bleiben:

Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg

Leonberg

Nürnberg-Langwasser

Singen

Innerhalb von einem Monat hat sich die Anzahl der von Schließungen bedrohten Standorte somit von 62 auf 50 minimiert. Es ist das zweite Mal, dass der Konzern seine Schließungsliste zusammenstreicht.

--------------------

Mehr Themen aus NRW:

Karstadt Kaufhof: Ehemalige Mitarbeiterin schockiert über Schließung – „Es tut weh...“

Karstadt Kaufhof: Hoffnung für Mitarbeiter – „Wir setzen...“

Galeria Karstadt Kaufhof: Paukenschlag! DIESE Filialen sollen doch ...

--------------------

Wenig Hoffnung für weitere Häuser

Anfang Juli hatte der Handelsriese verkündet, die Schließungen in Dortmund, Nürnberg Lorenzkirche, Goslar und Potsdam und der Kaufhof-Filialen in Chemnitz und Leverkusen abwenden zu können.

Für die übrigen 50 bedrohten Häuser besteht hingegen wenig Hoffnung. „Ich weiß, dass die Enttäuschung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filialen, für die die Schließungsbeschlüsse jetzt umgesetzt werden müssen, groß ist“, schrieb Müllenbach.

+++ Real: Offiziell! Diese Supermarkt-Filialen machen dicht – fast die Hälfte davon in NRW +++

Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl hoffe dennoch, dass es gelingen werde, noch weitere Filialen erhalten zu können. (vh)