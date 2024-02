Frau feiert Karneval im Ruhrgebiet – und zieht bitteres Fazit: „Enttäuscht“

Überall in NRW wird voller Inbrunst Karneval gefeiert. Das ist auch über die Grenzen des Bundeslandes bekannt. Schließlich sind allein die Rosenmontagszüge in Köln und Düsseldorf gigantische Spektakel, die auch live im WDR übertragen werden (>> hier erfährst du, was die Leute in diesem Jahr an der TV-Übertragung gestört hat).

Doch diese Highlights stammen ja alles aus dem Rheinland. Wie wird denn Karneval beispielsweise im Ruhrgebiet gefeiert? Eine Frau aus dem Pott gab ihrer Heimat in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Chance – und wurde bitter enttäuscht.

Frau feiert Karneval im Ruhrgebiet

In der Facebook-Gruppe „Dinslaken – Aktuell“ postete die Frau einen Beitrag, in dem sie ihrem Frust Luft verschaffte. „Ich habe dieses Jahr zum zweiten Mal hier in der Umgebung Karneval gefeiert“, erzählt sie – doch offenbar herrschte in der Region rund um Dinslaken keine große Partystimmung.

„Leider bin ich schon etwas enttäuscht“, muss sie gestehen. „Da, wo ich bis jetzt gefeiert habe, wurde wenig Karnevalsmusik gespielt. Es ging mehr in Richtung Party Ballermann-Musik. Die will ich nicht schlecht reden, aber die kann ich das ganze Jahr irgendwo hören.“

Die Frau macht deutlich: „Für mich gehört Karnevalsmusik zu Karneval und die möchte ich auch gerne hören und dazu feiern.“

Was ist gute Karnevalsmusik?

Dass das Thema „Musik an Karneval“ die Massen bewegt, versteht sich von selbst. Entsprechend emotional wird auch in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag diskutiert.

„Ist Karnevalsmusik für dich Kölsch?“, fragt ein User, der nach eigenen Angaben als DJ arbeitet. In Düsseldorf habe er auch eher Partymusik aufgelegt, weil dort kölsche Musik nicht funktioniere. Doch sofort bekommt er Gegenwind: „Im Pott und dem angrenzenden Niederrhein funktioniert kölsche Musik wunderbar“, entgegnet ein User. Man denke nur an „Urgesteine wie Brinks oder Höhner“.

Mehr News:

Aber ein gemeinsamer Tenor lässt im Diskurs feststellen: Kölsch ist DIE Sprache für Karnevalsmusik. Dass die Frau in Dinslaken keine entsprechende Fete gefunden hat, überrascht allerdings die wenigsten.

Keine Karnevalsstimmung in Dinslaken?

„Hier in Dinslaken ist diesbezüglich nicht viel los“, erklärt eine Userin. Ein anderer Nutzer pflichtet ihr bei: „In Dinslaken läuft doch sogar zur Weihnachtszeit Party/Ballermann-Musik auf Veranstaltungen. Das wundert mich nicht.“