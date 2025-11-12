Polizei zieht Fazit zum Karnevalsauftakt in NRW – über 400 Kontrollen

Köln versank am Elften im Elften wieder im närrischen Treiben – doch nicht überall blieb es friedlich.

Während Zehntausende ausgelassen feierten, hatten die rund 1000 Einsatzkräfte der Polizei alle Hände voll zu tun. Schon nach wenigen Stunden platzten die Hotspots aus allen Nähten, und es kam zu ersten Zwischenfällen.

Karneval in Köln: 17-Jährige von Flasche getroffen

In Köln herrschte am 11. November schon am Vormittag Ausnahmezustand: Die beliebten Feier-Hotspots waren frühzeitig überfüllt. Gegen 11.30 Uhr zogen die Einsatzkräfte die Reißleine. Erste Sperrstellen an der Zülpicher Straße und am Heumarkt wurden geschlossen, um den Menschenmassen Herr zu werden. Und damit war der Spaß noch lange nicht vorbei, denn auch bis zum Abend hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. Nach eigenen Angaben kontrollierten die Beamten mehr als 450 Personen. Zudem sprachen sie über 70 Platzverweise aus und nahmen elf stark alkoholisierte Feiernde in Gewahrsam.

Doch nicht nur übermäßiger Alkoholkonsum sorgte für Probleme: Es kam zu mehreren Körperverletzungen. Besonders erschreckend: Auf der Zülpicher Straße wurde eine 17-Jährige von einer geworfenen Flasche getroffen – die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch im Straßenverkehr zeigte sich das Ausmaß der ausgelassenen Stimmung: Bei 230 Verkehrskontrollen erwischte die Polizei über 50 betrunkene E-Scooter- und Autofahrer. In 17 Fällen mussten Blutproben entnommen werden, sechs Führerscheine wurden eingezogen.

Polizei zieht Fazit

Zusätzlich registrierten die Einsatzkräfte Widerstandshandlungen, Verstöße gegen das Waffenverbot, Sexualdelikte und mehrere Sachbeschädigungen.

Ein Vorfall sorgte dabei besonders für Kopfschütteln: Ein 32-Jähriger soll laut „Tag24“ völlig betrunken am Brüsseler Platz vor einem Polizeifahrzeug onaniert haben. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und angezeigt.

Trotz des turbulenten Tages zieht Einsatzleiterin Mareike de Valck eine positive Bilanz: „Ich danke allen Jeckinnen und Jecken für eine Sessionseröffnung, die bislang ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist“ (mit dpa)