Viele Umzüge an Karneval in NRW fallen am Sonntag ins Wasser. (Symbolbild)

Wetter-Chaos in NRW! Diese Karnevals-Umzüge fallen aus – Absagen auch an Rosenmontag?

Das Wetter in NRW hat die Jecken am Sonntag voll im Griff. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits in den vergangenen mehrfach gewarnt. Er sollte Recht behalten.

Das Wetter in NRW macht den Karnevals-Fans in Köln, Düsseldorf und Co. am Sonntag einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Aus Sicherheitsgründen mussten zahlreiche Umzüge abgesagt werden. Fallen jetzt auch die großen Umzüge an Rosenmontag aus?

Wetter in NRW: Es hagelt Absagen! Diese Karnevals-Umzüge sind betroffen

Polizei, Karnevalsvereine und Veranstalter mussten wegen der schlechten Wetterbedingungen zahlreiche Veranstaltungen absagen.

Der „WDR“ hat eine Liste von Umzügen veröffentlicht, die am Sonntag ausfallen. Wir haben sie ergänzt.

Diese Karnevals-Umzüge fallen am Sonntag in NRW aus:

Aachen (Stadtteil Brand und Eilendorf)

(Stadtteil Brand und Eilendorf) Alpen (Kinderumzug)

(Kinderumzug) Bad Driburg

Bedburg-Hau

Bergisch-Gladbach

Bochum-Wattenscheid

Bockum-Hövel

Borghorst

Düren

Düsseldorf (Kö-Treiben, Stadtteilzüge)

(Kö-Treiben, Stadtteilzüge) Duisburg (Stadtteilumzüge in Hamborn und Serm)

(Stadtteilumzüge in Hamborn und Serm) Emmerich

Essen (Stadtteilumzüge in Kettwig und Werden)

(Stadtteilumzüge in Kettwig und Werden) Everswinkel

Gladbeck

Gronau

Haan

Hagen (Stadtteilumzug in Boele)

Harsewinkel

Köln (Schull- und Veedelszöch)

(Schull- und Veedelszöch) Kranenburg

Meschede

Mönchengladbach (Stadtteilumzüge in Rheindahlen, Eicken und Holt)

(Stadtteilumzüge in Rheindahlen, Eicken und Holt) Neuss (Kappessontagszug)

(Kappessontagszug) Oberhausen (Stadtteilumzug in Alt-Oberhausen)

(Stadtteilumzug in Alt-Oberhausen) Rheine-Mesum

Ratingen (Kinderzug)

(Kinderzug) Salzkotten

Seppenrade

Simmerath

Sundern

Velbert-Tönisheide

Viersen (Tulpensonntagszug und Ringter Zug)

(Tulpensonntagszug und Ringter Zug) Wassenberg

Wegberg-Rath-Anhoven

Willebadessen

Wuppertal

Xanten

Sind auch die Umzüge an Rosenmontag in Gefahr?

Nach bisherigen DWD-Prognosen sollen die Rosenmontags-Umzüge in Köln, Düsseldorf und Co. nicht gefährdet sein. Denn zum Abend hin sollen die durchgehenden Regenfälle und der Wind nachlassen.

Zuletzt hatten die Veranstalter den Rosenmontagszug in Düsseldorf vor vier Jahren wetterbedingt abgesagt. Köln ließ sich damals allerdings nicht vom Feiern abhalten.

Schlimme Szenen in Köln

Nicht nur das Wetter vermieste vielen Jecken die Laune. In Köln musste die Polizei sowohl am Freitagabend als auch Samstagnachmittag den Zülpicher Platz räumen. Der Grund: Jugendliche lieferten sich wüste Schlägereien.

Einer der Jugendlichen trat dabei nach Angaben der Beamten grundlos auf einen Diensthund ein. Mehr Informationen dazu hier im Live-Ticker zum Karneval in NRW >>> (ak mit dpa)