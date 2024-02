Karneval in NRW: Großer Hype um DIESES Kostüm – Feierwütige sollten sich beeilen

Schon bald jagen Prinzessinnen Piraten durch die Gegend und Super Mario stößt mit einem Krokodil auf den gemeinsamen Abend an. Das ist kein Traum oder ein neuer Kinderfilm, sondern die Realität – zumindest in Kürze. Denn Karneval steht in NRW schon wieder vor der Tür.

Vom 8. bis 12. Februar wird in zahlreichen NRW-Städten wieder Karneval gefeiert. Doch welches Kostüm ziehe ich dieses Jahr an? Diese Frage stellen sich viele, doch bei einem Outfit solltest du dich beeilen, denn es ist immer schnell vergriffen.

Karneval in NRW: DIESES Kostüm wollen alle

Gegenüber DER WESTEN hat Sabrina Ewald, Filialleiterin des Kostüm-Shops Deiters in Essen, verraten, welches die größten Trends 2024 sind. Bei einem Exemplar ist der Hype besonders groß. „Das pinke Ahoj-Brause-Outfit ist immer total schnell weg“, betont die Karnevals-Expertin, als wir ihr am Donnerstagmittag (1. Februar) einen Besuch abstatten.

Die meisten verkleiden sich also 2024 wieder als das beliebte Getränkepulver, das für seine bunten Farben und den prickelnden Geschmack bekannt ist. Kein Wunder, denn das Outfit ist vor allem praxisorientiert. Zum einen, weil es sowohl für Männer und Frauen geeignet ist, und weil es mit jeder Klamotte kombinierbar ist. Wenn es draußen kalt ist, ziehst du einfach normale warme Klamotten drunter. Einfach über den Kopf gestülpt und innerhalb von Sekunden ist das Kostüm angezogen. Die Kosten liegen bei 34,99 Euro🛒. Natürlich gibt es noch weitere Ahoj-Brause-Outfits. Für Frauen gibt es beispielsweise einen bunten Rüschenrock mit blauem Oberteil🛒, das etwas an einen Matrosenlook erinnert.

Deiters mit Sonderöffnungszeiten

Alle vier Geschmacksrichtungen beziehungsweise Farben sind vertreten: Himbeere, Zitrone, Waldmeister und Orange. Doch da die Anfrage so groß ist, sollten Kunden schnell sein. Denn als DER WESTEN am Donnerstagmittag um 10 Uhr bei Deiters in Essen vorbeischaut, gibt es nur noch Orange zu haben. „Sobald wir die Ahoj-Brause-Outfits aufhängen, sind sie eigentlich schon wieder weg. Mittwochs und freitags kommt immer neue Ware, doch besonders kurz vor Karneval ist der Andrang groß.“

Ahoj-Brause erfreut sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit an Karneval. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Ähnlich wie bei Weihnachts-Geschenken kommen viele Kunden immer kurz vor knapp und wollen ein Kostüm haben. Die Deiters-Filiale hat deshalb rund um das beliebte Event sogar Sonderöffnungszeiten eingerichtet. Normalerweise ist das Geschäft montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet, an Weiberfastnacht (8. Februar) machen die Mitarbeiter zwei Stunden früher auf. Genauso an Rosenmontag (12. Februar), wohingegen aber dafür um 18 Uhr Ladenschluss ist.