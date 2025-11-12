Jeck gefeiert, teuer bezahlt: 11.11. endet für unsere Reporterin im Behörden-Wirrwarr

Am 11. November um 11.11 Uhr wurde es in NRW – und natürlich auch in der Karnevalshochburg Köln – wieder jeck und närrisch. Immerhin hat die Karnevalssaison gestartet und tausende Menschen strömten auf die Straßen. Konfetti flog durch die Luft, es wurde geschunkelt, gesungen und gelacht.

Natürlich ließ auch ich mir die Gaudi nicht nehmen und war unterwegs. Doch so spaßig der Morgen begonnen hat, so katastrophal wurde mein Tag.

Karneval in Köln: Närrischer Spaß auf den Straßen – bis ES passierte

Mit quietschgelbem Bauhelm auf dem Kopf und dick eingepackt in Winterjacke und Warnweste machte ich mich auf den Weg in die Innenstadt von Köln. Denn wer nicht vor neun Uhr in der Stadt ist, weiß, was ihn erwartet: Überfüllte Straßenbahnen und dichte Menschenmengen. Also machte ich mich in den frühen Morgenstunden – verkleidet als Bauarbeiterin – auf den Weg, um mich mit Freunden zum Brunchen zu treffen. Eine Scheibe selbstgebackenes Brot und ein oder zwei Krapfen später ging es dann (richtig) los: Ziel war natürlich der Heumarkt, wo die Stimmung schon seit den frühen Morgenstunden am Kochen war.

Dort dröhnten Karnevalshits wie „Jetzt geht’s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“ oder „Da simmer dabei! Dat is prima! Viva Colonia!“ aus den Boxen. Und zwischen tanzenden Jecken und fliegendem Konfetti schob ich mich durch die Menge. Die Stunden vergingen wie im Flug, es wurde getanzt, gesungen und gelacht. Gegen Abend machte ich mich schließlich auf den Heimweg. Bevor ich mich jedoch auf die Couch kuscheln konnte, machte ich mich noch auf den Weg zu Rewe, um mir eine TK-Pizza zu kaufen.

An der Kasse angekommen, bemerkte ich es dann: Meine Taschen waren leer. Wo war mein Kreditkarten-Etui? Ich checke alles – nichts: Es war weg. Logisch, dass mir da ein gehöriger Schrecken durch die Glieder fuhr, immerhin waren alle wichtigen Karten in dem Etui: Mein Personalausweis, meine Krankenkassenkarte, mein Organspendeausweis und vor allem meine Girokarte. Zum Glück konnte ich in der ING-App sofort meine Karte sperren – das Konto war damit gesichert. Auch dank der Krankenkasse-App ging alles flott: Verlust gemeldet, Ersatzkarte unterwegs.

Ich muss die Polizei alarmieren

Doch der Stress war damit längst nicht vorbei. Bürgerbüros in NRW sind bekanntlich chronisch ausgebucht, Termine oft erst Wochen im Voraus verfügbar. Und plötzlich stellte sich mir die Frage: Was jetzt? Polizei rufen? Wie weise ich mich in den nächsten Tagen aus? Also Pizza in den Ofen, Laptop auf den Schoß – Recherchezeit. Schnell fand ich heraus: Wer seinen Personalausweis verliert, muss den Verlust bei der Polizei oder im Bürgeramt melden. Zusätzlich sollte – falls vorhanden – die Online-Ausweisfunktion über die Hotline 116 116 oder direkt vor Ort gesperrt werden. Einen neuen Ausweis kann man dann gleich beim Bürgeramt beantragen. Die Bearbeitung dauert allerdings zwei bis drei Wochen, über die Abholung wird man per E-Mail informiert.

Weiter las ich, dass man für den Antrag ein gültiges oder abgelaufenes Ausweisdokument bracht – fehlt beides, hilft meist die Geburtsurkunde weiter. Und bis der neue Perso da ist, kann ein vorläufiger Ausweis ausgestellt werden, der meist bis zu drei Monaten gültig ist. Und natürlich – wie sollt es anders sein – günstig ist das Ganze nicht: Unter 24-Jährige zahlen 22,80 Euro, ab 24 Jahren kostet die Ausstellung 37 Euro. Für Foto, Fingerabdruck und Unterschrift kommen noch einmal rund 6 Euro dazu – und selbst die Verlustanzeige schlägt mit 1,50 Euro zu Buche.

Heißt: Eine nervige Angelegenheit, die nicht nur Zeit, sondern auch Geld kostet.

Die Moral von der Geschicht? Nächstes Jahr passe ich besser auf – und lasse mir beim Feiern nicht wieder die gute Laune und meine Karten klauen. Denn die fünfte Jahreszeit ist zwar herrlich jeck – aber der Papierkram danach ganz sicher nicht.