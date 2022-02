Karneval in NRW: Überraschende Neuigkeiten – SO kannst du jetzt doch noch feiern

Karneval in NRW ist seit Corona nicht mehr das, was es einmal war: Rosenmontagszüge werden abgesagt, Straßenkarneval findet nur unter bestimmten Bedingungen statt und Kneipen müssen ebenfalls Vorsichtsmaßnahmen einhalten.

Und auch dieses Jahr ist da keine Ausnahme: Der Karneval in NRW ist 2022 wieder von Ausfällen, Absagen und verschobenen Events geprägt. Doch unter bestimmten Umständen könntest trotzdem ein bisschen jeck werden und feiern.

Karneval in NRW: Unter DIESEN Umständen kann doch gefeiert werden

Doch wie kannst du trotzdem feiern und vor allem wo ist es erlaubt unter den gegebenen Umständen? Wir haben das mal für dich zusammengefasst.

Angefangen mit den Hochburgen des Karnevals in NRW Köln und Düsseldorf. Köln hat seinen Rosenmontagsumzug abgesagt, stattdessen soll es ein kleines Rosenmontagsfest geben. Düsseldorf hat seinen Umzug in den Mai verlegt.

Karneval in NRW darf stattfinden, aber wie, das ist noch die Frage... (Symbolbild) Foto: dpa

Und was geht beim Straßenkarneval?

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

In Karnevalshochburgen sollen Zonen für Jecken eingerichtet werden

Nachdem zunächst Unklarheiten darüber herrschten, hat NRW- Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montag mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der Karnevalshochburgen „über geeignete Regelungen“ für die Karnevalstage gesprochen.

Feiern im ganz großen Stile wird wohl auch dieses Jahr wieder nicht gehen. (Symbolbild) Foto: dpa

Nun werden für die Karnevalstage „räumlich abgegrenzte Brauchtumsgebiete innerhalb der Städte“ eingerichtet. Dementsprechend werde die nächste Coronaschutzverordnung umgearbeitet, damit die Städte die Zonen einrichten können.

Höhere Sicherheitsmaßnahmen in diesen Zonen

In diesen Zonen, in denen größere Menschenansammlungen zu erwarten seien, würden höhere Schutzmaßnahmen gelten, teilte am Montag das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mit.

+++ Wetter in NRW: Glätte, Regen, sogar Schnee?! So ungemütlich wird die Woche +++

Zusätzliche Anziehungspunkte wie zum Beispiel Karnevalszüge würden dort verboten, um nicht noch mehr Menschen anzulocken. Die Landesregierung werde nun die genauen Inhalte der neuen Regelungen für Brauchtumsgebiete erarbeiten und in die Anpassungen der Coronaschutzverordnung aufnehmen. Genaue Infos sollen in den kommenden Tagen folgen.

In Köln sei ab Weiberfastnacht mit großem Andrang zu rechnen und darauf müsse die Stadt entsprechend vorbereitet sein. „Was die neuen Regelungen für mögliche Open-Air-Veranstaltungen von uns und unseren Gesellschaften im Detail bedeuten, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, wenn die heute besprochenen Themen in entsprechende Verordnungen gegossen werden“, so das Festkomitee.

Umzüge in Ruhrgebietsstädten fallen aus

Klar ist für die Ruhrgebietsstädte: Die Umzüge an Rosenmontag fallen in Essen, Dortmund, Duisburg und auch Bochum aus.

Dennoch werden einige Kneipen unter den bekannten Regeln geöffnet sein. Wie die Regeln für deine Stadt aussehen, das kannst du auf den jeweiligen Stadtportalen nachschauen.

Jecken können also aufatmen: Karneval wird möglich sein! (fb mit dpa)