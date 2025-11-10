Karnevals-Party in NRW: Das darfst du nicht vergessen – sonst geht es übel aus

Wenn am 11.11. um 11:11 Uhr die Glocken in NRW läuten, wissen alle Jecken: Jetzt beginnt sie wieder, die schönste, bunteste und leckerste Zeit des Jahres – die fünfte Jahreszeit!

Und egal ob du „Helau!“, „Alaaf!“, oder einfach nur „Endlich wieder Karneval!“ rufst, jetzt wird gefeiert, geschunkelt und geschlemmt, bis die Pappnase wackelt. Doch wer das vergisst, könnte es noch vor Mittag übel gehen …

Karneval in NRW: Vor der Party sollte man DAS tun

Denn bevor die Fastenzeit anklopft und der Alkohol fließt, darf’s auf dem Teller ruhig noch ein bisschen sündiger werden. Traditionell wird im Karneval alles frittiert, was nicht bei drei auf dem Blech ist. Berliner, Krapfen, Mutzenmandeln, Nonnenfürzle oder Scherben – ganz egal, wie man sie nennt, Hauptsache sie sind goldbraun und duften nach Vanille und Zucker. Und in manchen Regionen gibt’s statt Marmelade sogar Eierlikör oder Nougatcreme in der Mitte.

Doch auch wer’s lieber deftig mag, kommt beim närrischen Schlemmen auf seine Kosten. Schwäbische Dinnete sind der heimliche Star am Buffet, dicht gefolgt von Mini-Frikadellen, Chicken Nuggets oder Blätterteig-Schnecken, die man zwischendurch locker mit einer Hand essen kann. Und wer so richtig Eindruck machen will, bringt ein Brot mit Lauchzwiebeln, Käse und Röstzwiebeln mit.

Diese Getränke sorgen für gute Laune

Auch Vegetarier müssen sich nicht mit einem trockenen Brötchen zufriedengeben: Bunte Gemüsespieße mit Dip, Nudel- oder Kartoffelsalat mit Paprika in Konfettifarben und Mini-Falafel mit Joghurt-Minze-Soße sorgen schnell für gute Laune. Und weil das Auge bekanntlich mitisst, darf’s bei den süßen Sachen richtig knallen: Muffins mit Smarties, Konfetti-Kuchen mit Zuckergussregen oder Cake Pops in Clown-Optik sind ein echter Hingucker.

Natürlich darf bei all dem Schmaus das Wichtigste nicht fehlen – etwas Spritziges zum Anstoßen. Hier findest du ein paar – mehr oder weniger – süffige Ideen:

Fruchtbowle mit Sekt, Beeren und einem Schuss Spaß

Sektbar zum Selbermixen mit Aperol, Limoncello, Säften, Limetten und Granatapfelkernen

Oder alkoholfrei mit Ginger Ale, Maracuja und frischen Früchten – schmeckt nach Karneval, ganz ohne Kater

Somit ist klar: Mit so einem Buffet wirst du garantiert zum Liebling jeder Faschingsparty – und es kann bis zum Abend gefeiert werden. Also: Musik an, Konfetti raus, und ran ans Buffet – die fünfte Jahreszeit hat Hunger!