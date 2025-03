Karneval in NRW: Mehr als 100 Bierfässer gestohlen – Polizei ermittelt

Schreck-Nachricht für die Narren und Närrinnen im Düsseldorfer Umland! Plötzlich fehlen bei den Feierlichkeiten mehr als 100 Bierfässer.

Bei einer Karnevalsfeier an Altweiber (27. Februar) gab es eine böse Überraschung. Über Nacht hatten Diebe zugeschlagen und den Jecken damit die Festivitäten versaut. Der gehörige Dämpfer hat nun weitreichende Folgen – nicht nur für den Karneval in NRW.

Karneval in NRW: Diebe stehlen über Nacht Tausende Liter Bier

In der Nacht auf Donnerstag hatten Unbekannte über 100 Fässer Bier aus der Stadthalle in Hilden – in der Nähe von Düsseldorf – gestohlen. Diese wurden dort für die Karnevalsfeierlichkeiten in Kühlwagen gelagert. Über die Lieferanteneinfahrt am Fritz-Gressard-Platz mussten sich die Täter Zugang zu den Fahrzeugen verschafft und diese aufgebrochen haben. In Summe wurden 104 Fässer Kölsch und neun Fässer Altbier in verschiedenen Größen zwischen 10 und 50 Litern entwendet.

Auch aktuell: Karneval in Köln: Dieser Wagen sorgt für Aufsehen – „Geht zu weit“

Die Polizei Mettmann spricht von einem Schaden von über 20.000 Euro. Die Täter sind noch unbekannt. Auch wissen die Ermittler nicht, wie diese die Beute weggeschafft haben. Es müssten wenigstens ein bis zwei Transporter oder womöglich schon ein Lkw im Spiel gewesen sein, um die gestohlene Ware zu transportieren.

Karneval in NRW: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Hilden hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. „Wer hat in der Nacht auf den Altweiberdonnerstag im Bereich der Hildener Stadthalle verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder weiß unter Umständen sogar, wer für den Diebstahl verantwortlich ist?“

Mehr News:

Wenn du etwas Verdächtiges beobachtet haben solltest, dann kannst du dich unter der Rufnummer 02103 898-6410 bei der Hildener Polizei melden. Schließlich geht es hierbei um viel Geld.