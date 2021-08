Karneval in NRW: Düsseldorfer und Kölner Karneval soll 2022 stattfinden – mit diesen Einschränkungen

Die fünfte Jahreszeit rückt näher – darf bald mehr Karneval in NRW gefeiert werden als noch beim letzten Mal?

Natürlich spielt auch bei den kommenden Karneval-Planungen in NRW Corona eine wichtige Rolle. Zwar erwarten beispielsweise die Kölner Jecken eine „weitgehend normale Session“ – Einschränkungen gibt es aber dennoch.

Karneval in NRW: Jecken erwarten „weitgehend normale Session“

Geimpfte, Genesene und Besucher mit einem negativen PCR-Test sollen an den Feierlichkeiten teilnehmen können – sowohl in Köln als auch in Düsseldorf. Allerdings gebe es in der Landeshauptstadt auch Saalveranstaltungen, zu denen ausschließlich Geimpfte oder Genesene zugelassen sind.

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. Foto: picture alliance/dpa/Fabian Strauch

Nach der aktuellen Regelung benötigt man bei einer Inzidenz über 35 einen negativen PCR-Test, um an Veranstaltungen in Innenräumen teilzunehmen. Singen, Tanzen oder Blasmusik seien ebenfalls erlaubt.

Karneval in NRW: Von 3G bis 2G – verschiedene Regelungen

Bei den Umzügen soll ebenfalls die sogenannte 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet – gelten. An der frischen Luft muss jedoch kein PCR-Test vorliegen, es reicht auch ein Schnelltest aus. „Die Jecken haben den Schlüssel zum unbeschwerten und sicheren Feiern nun selbst in der Hand“, sagt Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn.

Etwas strenger geht es beim Karneval 2022 in Düsseldorf zu: Unter anderem soll bei der Prinzenpaarkür im November und bei der TV-Aufzeichnung der ARD-Fernsehsitzung im Januar lediglich die 2G-Regel gelten – also Einlass nur für Geimpfte und Genesene. (at, mit dpa und afp)