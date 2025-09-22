Karnevals-Beben in Mainz – nächster Preis-Hammer auch in Köln?

Steigende Kosten und strengere Sicherheitsbestimmungen zwingen die Veranstalter des Mainzer Rosenmontagszugs zu Anpassungen. Der Zug 2026 wird kürzer, und die Teilnahme für Vereine mit Wagen teurer. Dennoch sind elf Motivwagen mit Karikaturen geplant, wie der Mainzer Carneval-Verein (MCV) mitteilte.

Müssen sich die Jecken in Köln jetzt auch auf Einschränkungen einstellen?

Einschränkungen beim Karneval in Mainz

2025 dauerte der Mainzer Rosenmontagszug sieben Stunden – für viele zu lang. Zudem sorgen unbeleuchtete Wagen bei einbrechender Dunkelheit für Sicherheitsprobleme. Um diese Herausforderungen zu meistern, wird der Zug strikter organisiert. Ab 2026 stehen Mainzer Garden und Vereine mit närrischem Vereinszweck im Mittelpunkt. Auch die Zahl der Festwagen wird reduziert.

„Wir wissen, dass es für viele Vereine eine deutliche Zäsur ist, aber leider ist die Organisation des Rosenmontagszugs ohne diese Maßnahmen nicht mehr realisierbar“, erklärte Vereinspräsident Hannsgeorg Schönig. Die Teilnahmegebühr für nicht zur Mainzer Fastnacht eG gehörende Vereine steigt auf 1.900 Euro pro Wagen. Teilnehmer ohne Wagen müssen ein Zugplakettchen für sechs Euro erwerben. Diese Regelungen werden strenger kontrolliert.

Wie ist die Lage in Köln?

Droht in Köln auch der nächste Preis-Hammer, nachdem die Teilnahmegebühr pro Person schon 2025 von 22 auf 33 Euro und die Wagen-Gebühr von 875 auf 950 Euro erhöht worden war? Nein!

In Köln bleiben die Bedingungen für den Rosenmontagszug 2026 nahezu unverändert. Das Festkomitee Kölner Karneval plant keine neuen Gebührenerhöhungen, hieß es auf Nachfrage des „Express„. Die Kölner können sich im nächsten Jahr also auf ein unverändertes, buntes Treiben einstellen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.