Karneval in Köln: Video zeigt die Schattenseiten – „Kaputte Welt“

Überfüllte Plätze, Müllberge und Feierende, die sich übergeben müssen – ein Video in den sozialen Medien zeigt Szenen, die an einen Ausnahmezustand erinnern. Von dem friedlichen Schunkeln zu den Liedern von Brings ist bei diesen Bildern vom Karneval in Köln nicht mehr viel zu spüren.

Auf Instagram und TikTok sorgt das Video vom Karneval in Köln für Aufregung und hitzige Diskussionen. Das Pärchen „Santina & Ehsan“ teilt den Beitrag auf den sozialen Medien und zeigt, wie es auf der Zülpicher Straße tatsächlich an Weiberfastnacht aussieht.

Karneval in Köln: Straßen voller Müll

Was man sieht, sind nur die schlimmsten Seiten des Karnevals in Köln. Die ganze Zülpicher Straße ist bepackt mit betrunkenen Jecken. Der Alkohol hat auch schon seine Opfer gefordert, denn die ersten Feierenden müssen sich am Straßenrand übergeben oder liegen sogar bereits in der Ecke.

Reihen von Dixi-Toiletten schmücken den Zülpicher Platz und auf der Straße liegen die Reste des Karnevals. Sei es Klopfer, Feigling oder ein anderer Schnaps, die Gläser landen alle auf der Straße. Mittendrin steht eine alte Frau an einem Mülleimer, sie sammelt Bierdosen ein. Auch Polizisten sind im Einsatz und führen die ersten Feiernden ab.

Es sind Szenen, die wahrscheinlich nur diejenigen begeistern, die mittendrin sind und bereits einen ordentlichen Pegel haben. In den Kommentaren zeigen sich die User schockiert über das Verhalten der Karnevalisten. Ein Nutzer schreibt nur noch: „So eine kaputte Welt“ und erntet für diesen Kommentar einiges an Zuspruch.

Jecken warnen vor der Zülpicher Straße

Bei den Szenen in dem Video fühlen sich viele Instagram-Nutzer bestätigt in der Entscheidung, dem Karneval in Köln fernzubleiben. So schreibt ein User unter anderem: „Von der ersten bis zur letzten Sekunde eine Bestätigung darin, sich daran nicht zu beteiligen“. Auch eine andere Nutzerin schreibt: „Alle schwärmen immer vom Karneval aus Köln … Ich finde es leider alles andere als schön …“

Die Szenen sind zwar schockierend, aber erfahrene Jecken erinnern daran, dass das Treiben auf dem Zülpicher Platz „nichts mit dem kölschen Karneval zu tun“ habe. In den Kommentaren schreibt ein Nutzer: „Bitte verwechselt nicht den kölschen Karneval mit der Zülpicher Straße, wo sich eh nur Sauftouristen in Kostümen aufhalten.“