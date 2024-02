US-Amerikaner sieht Karneval in Köln – und traut seinen Augen nicht: „Fast wie Halloween“

Egal ob „Helau“ oder „Alaaf“! Jedes Jahr erklingen diese Rufe in verschiedenen Großstädten der Bundesrepublik – und jeder Deutsche weiß sofort, was Sache ist: Es ist Karneval!

Für US-Amerikaner Ryan eine völlig neue Welt. So etwas wie den Karneval in Köln gibt es in seiner Heimat nicht. Auf YouTube reagiert der junge Vater aus dem Bundesstaat Indiana regelmäßig auf Videos über das Leben in Deutschland. Und da darf ein Clip über den Karneval natürlich nicht fehlen.

Was Ryan darin zu sehen bekommt, hat er so sicherlich noch nirgendwo erlebt.

US-Amerikaner sieht Kölner Karneval

Kulturschock Karneval! Nicht nur für US-Amerikaner Ryan – sondern auch für den australischen Reporter Brant, der für den YouTube-Kanal „DW Euromaxx“ im Jahr 2023 zum Kölner Karneval geschickt wurde. Was für einen besseren Weg gäbe es für Ryan, dieses deutsche Kulturgut kennenzulernen, als jemandem zuzusehen, der ebenfalls erstmals den Karneval erlebt?

„Jeder kennt das Oktoberfest“, erklärt Ryan auf seinem YouTube-Kanal „Ryan Wass“ – nur um dann festzustellen: „Aber das ist gar nicht das größte Event in Deutschland. Das ist der Karneval! Ich glaube, das ist DER Karneval, der alle Karnevale übertrifft.“ Von Anfang an gibt er jedoch zu: „Ich weiß überhaupt nichts darüber.“

Kölsch-Gläser „jämmerlich klein“

Was ihm sofort auffällt, sind die Kölsch-Gläser. „Deutlich kleinere Biere als beim Oktoberfest“, wundert er sich. „Schaut euch diese Biere an. Die sind jämmerlich klein.“ Immer wieder vergleicht er die Karnevalsszenen mit dem Oktoberfest – schließlich ist das Münchner Volksfest bei den Amerikanern deutlich bekannter.

Der australische Reporter Brant im Video wird von Maximilian Rudolf von der „Nippeser Bürgerwehr“ in die Welt des Kölner Karnevals eingeführt. Brant wird eingekleidet, lernt die typischen Tänze und darf diese bei einer Karnevalssitzung sogar mit aufführen. Amerikaner Ryan schaut gebannt zu – und kann sich den ein oder anderen Lacher nicht verkneifen.

Erst recht, als er die Bedeutung von „Bützje“ erfährt. Sein Versuch im O-Ton: „Excuse me lady, I want to butz you.“

Amerikaner hat „immer noch viele Fragen“

Der Anblick der Karnevalssitzung lässt Ryan jedoch komplett erstaunen. Der Reporter berichtet von Zylindern, Steampunk-Kostümen, Piraten, Tieren – Ryan traut seinen Augen nicht: „Es ist fast wie Halloween“. Erneut vergleicht er das Event mit dem ihm bekannten Oktoberfest, wo alle in Dirndln und Lederhosen herumlaufen.

„Es ist ein Mix aus schick, formell und Menschen, die als Clowns verkleidet sind“, kommentiert Ryan – und entdeckt sofort etwas neues: „Und dann sind da all diese Mädchen, die wie Cheerleader aussehen. Sie sehen aus wie Cheerleader in der NFL.“

Sein Fazit am Ende des Videos: „Ich habe immer noch viele Fragen. […] Ich glaube nicht, dass ich das volle Karnevals-Erlebnis bekommen habe. Ich muss mehr Videos darüber anschauen.“

Wer weiß, vielleicht stolpert Ryan ja auch noch über ein Video zu den Rosenmontagszügen in Köln und Düsseldorf. Man darf gespannt sein, was er davon hält.