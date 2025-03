Karneval in Köln: Ungewohnte Bilder vom Rosenmontagszug – Jecken können es nicht glauben

Es darf wieder geschunkelt werden! Besonders Köln gilt als DIE Karnevalshochburg in NRW. Jetzt machen Bilder die Runde, welche wohl zahlreiche Jecken völlig aus den Latschen kippen lassen…

Kölle Alaaf! Für alle Jecken ist aktuell die schönste Zeit des Jahres. Der Rosenmontagszug zieht wieder durch Köln. Und was gehört zu Karneval in Köln einfach dazu? Richtig, ein passendes Kostüm. Doch das war offenbar nicht immer so.

Karneval in Köln: Stadt zeigt historisches Bild

Ob als Polizist, als Krankenschwester, als Superheld oder als Tier: An Rosenmontag ziehen wieder zahlreiche verkleidete Jecken durch die Stadt, haben Spaß und feiern ausgelassen. Doch wie sah so ein Rosenmontagszug in Köln eigentlich vor 75 Jahren aus? Die Stadt Köln hat auf Social Media jetzt ein Foto geteilt, welches wohl zahlreiche Jecken staunend zurückgelassen hat.

Auf X (ehemals Twitter) zeigt die Stadt Köln ein schwarzweißes Foto. Darauf zu sehen: Ein Rosenmontagszug, wie er im Jahre 1950 aussah. Damals wurde offenbar anders Karneval gefeiert, als wir es heute kennen.

Zeiten ändern sich, wie dieses Bild beweist, denn im Gegensatz zu heute ist auf dem Schnappschuss niemand verkleidet. „Wir gehen auf Zeitreise: So sah es im Kölner Rosenmontagszug vor 75 Jahren, vor einem Dreivierteljahrhundert aus. 1950 war jecke Verkleidung offensichtlich nicht in Mode, Persiflagewagen allerdings schon“, schreibt die Stadt zu dem Foto. Na, bei diesem Bild müssen die Jecken von heute wohl zweimal hinschauen…

