Karneval: Kölns OB Reker schlägt Alternative vor – Jecken können bei diesem Vorschlag nur den Kopf schütteln

Köln. Na, bei DIESEM Vorschlag wird man ja ganz jeck!

Das Coronavirus hält Deutschland noch immer im Würgegriff, und trotz aller Impfbemühungen und verlängerten Lockdown bis zum 7. März tut sich die Bundesrepublik schwer damit, die Infektionszahlen nachhaltig zu senken.

Der Albtraum für jeden Jecken aus Köln: Karneval fällt aus, die Fünfte Jahreszeit wird anders als bekannt und gewohnt zelebriert werden müssen. Schrecklich genug.

Jetzt hat Henriette Reker (64, parteilos), Oberbürgermeistern von Köln, eine Alternative zu Karneval vorgeschlagen – doch über die können Jecken nur den Kopf schütteln...

Karneval: Kölns OB Reker schlägt kuriose Alternative vor

Reker hat schon nach der Silvesternacht von 2015, bei denen junge Frauen und Mädchen sexuell belästigt worden waren, für Kopfschütten gesorgt, als sie vorgeschlagen hatte, „eine Armlänge“ Abstand zu Fremden zu halten.

Jetzt hat sie mit der nächsten kuriosen Idee für Aufmerksamkeit gesorgt: Als Alternative zum Karneval feiern hat sie gegenüber dem WDR den „Tipp“ gegeben, doch einfach ein Buch über Karneval zu lesen!

Wörtlich sagt die 64-Jährige: „Karneval ist im Kalender. Diese fünfte Jahreszeit gibt es, besonders in Köln. Man kann auch ein Buch über Karneval lesen.“

Bitte, was?! Das scheinen sich auch die Jecken zu fragen, die entsprechend ironisch-sarkastisch kommentieren. Hier eine Auswahl:

„Kramt Eure Bücher raus am Montag. Das wird eine Party!“

„Hmm... ein Buch über Karneval lesen oder Party? Schwere Entscheidung...“

„Ach Schatzn... Ich hatte die Armlänge noch nicht verdaut.“

„Viel Spaß beim Lesen...“

„Finde ich gut! Ab jetzt jedes Jahr ein Buch lesen über das Thema Karneval.“

Naja, Frau Oberbürgermeisterin. Scheint wohl nicht so zu sein, dass irgendetwas die Fünfte Jahreszeit ersetzen könnte.

Es bleibt zu hoffen, dass Corona schnell in den Griff zu bekommen ist – damit die Jecken spätestens 2022 wieder los sein können... (mg)

