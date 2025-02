Karnevals-Zug in Köln vor dem Aus – jetzt herrscht Gewissheit

Der Hilferuf vor dem Straßenkarneval war in Köln nicht zu überhören. Wegen finanzieller Probleme stand ein Kölner Traditions-Zug vor dem Aus.

Im Januar 2025 wendete sich der Veranstalter an die Öffentlichkeit: „Straßensperrungen, Sicherheitsleute, Sanitäter, Werbung, Straßenreinigung – das alles kostet Geld.“ Und so fehlten vor dem Karnevals-Umzug 2025 rund 5.000 Euro, um das bunte Treiben zu veranstalten. Die Reaktion der Kölner Jecken ließ nicht lange auf sich warten.

Karnevals-Zug in Köln wackelt – dann passiert es

Seit mittlerweile 34 Jahren zieht der „Geisterzug“ durch Köln. Der Veranstalter „Ähzebär un Ko“ meldet den Zug jährlich als Demo an, „weil wir was zu sagen haben!“ In diesem Jahr prangern die Veranstalter mit ihrem Motto „Mer bruche Jeld för Kultur, do sin mer Jeister stur“ die Kürzungen im Kulturbereich an.

Doch der geplante Zug am 22. Februar stand wegen finanzieller Probleme auf der Kippe. Jetzt die erleichternde Nachricht des Veranstalters: „Riesen Dank an alle Unterstützer. Dank euch kann der Geisterzug stattfinden.“

„Hätten nie mit so einer Unterstützung gerechnet“

„Wir hätten nie mit so einer großen Unterstützung gerechnet“, zeigt sich Erich Hermans, 1. Vorsitzender des Vereins „Ähzebär un Ko“ gegenüber dem Kölner „Express“ erleichtert. Es habe zahlreiche Spenden von Privatpersonen Karnevalsvereinen und Firmen gegeben. Damit habe man sogar ein Polster bis 2026. „Tausend Dank dafür vom Ähzebär Verein und abertausenden von jecken Geistern, die diesen Zug so sehr lieben!“

„Der diesjährige Geisterzug thematisiert die Folgen der finanziellen Belastungen, die Bund und Land zunehmend auf Kommunen abwälzen“, heißt es von Seiten des Veranstalters und weiter: „Insbesondere in Köln zeigen sich die Auswirkungen im aktuellen Haushaltsentwurf, der drastische Kürzungen im Kulturbereich vorsieht.“ Der Geisterzug 2025 wolle ein klares Zeichen gegen die Missachtung und Marginalisierung der Kultur setzen.