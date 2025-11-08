Chaos zum Start des Karnevals – Kölner Hauptbahnhof abgeschnitten

Pendler, die auf die Deutsche Bahn in NRW angewiesen sind, brauchen mal wieder starke Nerven. Direkt nach Beginn der Karnevals-Saison kommt es zu erheblichen Einschränkungen des Bahnverkehrs in Köln.

Zeitweise wird dabei sogar der gesamte Hauptbahnhof der NRW-Metropole vom Zugverkehr abgeschnitten. Jecken, die am 11. November nach Köln reisen wollen, können aber immerhin aufatmen. Denn die Baumaßnahmen beginnen erst am 14. November.

Bahn beginnt Bauarbeiten zum Start der Karnevals-Saison in Köln

Der Kölner Hauptbahnhof bekommt ein neues, elektronisches Stellwerk. Im Zuge dessen kommt es zwischen dem 14. November und 24. November zu umfangreichen Arbeiten an der Strecke. Um das neue System zu prüfen und unter anderem neue Signale zu installieren, muss in der Zeit der Regio- und Fernverkehr umgeleitet werden. Dazu brauchte es unter anderem 176 neue Signale, die zum großen Teil schon installiert worden sind.

Um zum Hauptbahnhof zu gelangen, müssen Fahrgäste in der Bauphase auf S-Bahnen oder Straßenbahnen sowie die Linie RB 25 ausweichen. Nur in der Nacht vom 19. auf den 20. November wird der Kölner Hauptbahnhof komplett gesperrt. In der Nacht davor fallen auch die Linien S12 und S19 aus.

So werden die Züge umgeleitet

Welche Auswirkungen die Baumaßnahmen ab dem 14. November (21 Uhr) auf die einzelnen Regionalbahn-Linien hat, kannst du dieser Übersicht entnehmen:

RE 1 (RRX): Umleitung über Neuss. Haltausfall Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz, Köln Hbf. Ersatzhalte: Neuss Hbf, Dormagen. Alternativen: RE 6 (RRX), S-Bahn, KVB.

Umleitung über Neuss. Haltausfall Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz, Köln Hbf. Ersatzhalte: Neuss Hbf, Dormagen. Alternativen: RE 6 (RRX), S-Bahn, KVB. RE 5 (RRX): Umleitung über Neuss. Haltausfall Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz, Köln Hbf. Ersatzhalte: Neuss Hbf, Dormagen. Zusatzhalte: Sechtem, Roisdorf. Alternativen: RE 6 (RRX), KVB.

Umleitung über Neuss. Haltausfall Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz, Köln Hbf. Ersatzhalte: Neuss Hbf, Dormagen. Zusatzhalte: Sechtem, Roisdorf. Alternativen: RE 6 (RRX), KVB. RE 6 (RRX): Umleitung über Leverkusen. Haltausfall Düsseldorf-Bilk, Neuss Hbf, Dormagen, Köln Hbf. Ersatzhalte: Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz (tief). Alternativen: RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), S 11.

Umleitung über Leverkusen. Haltausfall Düsseldorf-Bilk, Neuss Hbf, Dormagen, Köln Hbf. Ersatzhalte: Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz (tief). Alternativen: RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), S 11. RE 7 : Umleitung über Düsseldorf. Haltausfall Solingen Hbf, Opladen, Köln Messe/Deutz, Köln Hbf, Dormagen. Ersatzhalt: Düsseldorf Hbf. Alternativen: RB 48, S-Bahn, KVB.

: Umleitung über Düsseldorf. Haltausfall Solingen Hbf, Opladen, Köln Messe/Deutz, Köln Hbf, Dormagen. Ersatzhalt: Düsseldorf Hbf. Alternativen: RB 48, S-Bahn, KVB. RE 8: Teilausfall Köln-Ehrenfeld – Linz (Rhein). Alternativen: RB 27, S 12, S 19.

Teilausfall Köln-Ehrenfeld – Linz (Rhein). Alternativen: RB 27, S 12, S 19. RE 9 : Umleitung über Südbrücke. Haltausfall Köln Hbf, Köln Messe/Deutz. Ersatzhalt: Köln Süd. Alternativen: S 12, S 19, KVB.

: Umleitung über Südbrücke. Haltausfall Köln Hbf, Köln Messe/Deutz. Ersatzhalt: Köln Süd. Alternativen: S 12, S 19, KVB. RE 22 : Teilausfall Hürth-Kalscheuren – Köln Messe/Deutz. Alternative: RB 24, KVB.

: Teilausfall Hürth-Kalscheuren – Köln Messe/Deutz. Alternative: RB 24, KVB. RB 24 : Teilausfall Köln West – Köln Messe/Deutz. Alternative: KVB.

: Teilausfall Köln West – Köln Messe/Deutz. Alternative: KVB. RB 26 : Teilausfall Köln Süd – Köln Messe/Deutz. Alternative: KVB.

: Teilausfall Köln Süd – Köln Messe/Deutz. Alternative: KVB. RB 27 : Umleitung über Südbrücke. Haltausfall Köln Hbf, Köln Messe/Deutz. Ersatzhalt: Köln Süd. Alternativen: S 12, S 19, KVB.

: Umleitung über Südbrücke. Haltausfall Köln Hbf, Köln Messe/Deutz. Ersatzhalt: Köln Süd. Alternativen: S 12, S 19, KVB. RB 38 : Teilausfall Horrem – Köln Messe/Deutz. Alternative: S 12, S 19.

: Teilausfall Horrem – Köln Messe/Deutz. Alternative: S 12, S 19. RB 48: Teilausfall Köln-Mülheim – Bonn-Mehlem. Alternativen: S 6, S 11, RE 5 (RRX), RB 26, KVB.

Und das sind die Auswirkungen auf den Fernverkehr:

ICE-Züge in/aus Richtung Aachen/Brüssel: Die Züge werden innerhalb Kölns umgeleitet und halten nicht am Kölner Hauptbahnhof. Ersatzweise halten die Züge in Köln-Ehrenfeld.

ICE-Züge in/aus Richtung Amsterdam: Die Züge halten nicht am Kölner Hauptbahnhof. Ersatzweise halten sie in Köln Messe/Deutz.

ICE-Züge in/aus Richtung Berlin: Es bestehen noch zweistündliche Direktverbindungen von/nach Köln/Messe Deutz. Alle weiteren Züge entfallen. Zusätzlich bestehen jedoch stündliche Umsteigeverbindungen via Düsseldorf. Am 15. November verbleiben aufgrund eines ausgedehnten Sperrzustands lediglich die Umsteigeverbindungen via Düsseldorf.

ICE-Züge in/aus Richtung Frankfurt via SFS: Diese Züge verkehren ebenfalls via Köln Messe/Deutz. Dir normalerweise nur zwischen Köln und Frankfurt verkehrenden Züge entfallen.

ICE/IC-Züge in/aus Richtung Bonn/Koblenz/Mainz: Diese Fernverkehrsverbindungen verkehren nur noch im reduzierten Umfang und halten dabei größtenteils nicht mehr im Knoten Köln. Einzelzüge halten ersatzweise in Köln Süd.

ICE/IC-Züge in/aus Richtung Bremen/Hamburg/Norddeich: Es bestehen weiterhin Direktverbindungen in/aus Richtung Bremen bzw. Hamburg ab/bis Köln Messe/Deutz. Die Direktverbindungen in/aus Richtung Norddeich verkehren nur ab/bis Düsseldorf bzw. entfallen.

IC-Züge in/aus Richtung Gera/Dresden: Die Züge verkehren nur von/bis Dortmund.

Die Sperrung der Strecke soll am 24. November um 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass es spontan zu weiteren Teilausfällen oder Umleitungen in dem genannten Zeitraum kommen kann.