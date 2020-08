Fällt der Karneval in NRW wegen der Corona-Pandemie ins Wasser? (Symbolbild)

Karneval in NRW: Spahn will Session absagen – SIE gehen jetzt auf die Barrikaden „Ein Desaster“

Für alle Narren und Freunde des Karnevals in NRW muss diese Nachricht ein harter Schlag gewesen sein: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Session 2020/ 2021 wegen der Corona-Pandemie aussetzen.

Steht der Karneval in NRW vor dem Aus? Die Vereine haben da einen ganz anderen Plan...

NRW: Spahn will Karnevalssitzungen absagen – so reagieren die Vereine

„Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg – ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist“, sagte Spahn der „Rheinischen Post“. „Aber ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen.“ Dies sei „bitter, aber so ist es“.

Ist es das Aus für den Karneval in NRW? Von einer möglichen Komplettabsage ist der Präsident des Bundes Deutscher Karneval (BDK), Klaus-Ludwig Fess, wenig begeistert.

Es sei viel zu früh, eine solche Entscheidung im August zu treffen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Einer Pauschalabsage der Session können wir nicht zustimmen.“

Walter-Borjans: „Karneval geht nicht mit 1,50-Abstand“

Er gehe davon aus, „dass der Minister dazu noch ein klares Statement abgeben wird“. Sollte es zur kompletten Absage kommen, sei dies für die Karnevalshochburgen „ein wirtschaftliches Desaster.“

Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans zeigte sich skeptisch zum Thema Karneval zu Corona-Zeiten. „Das, was Karneval ausmacht, gerade in den Zentren des Karnevals, das wird nicht gehen“, sagte der Rheinländer am Mittwoch im ntv-„Frühstart“.

Karneval in NRW: Bei der Prinzenproklamation in Köln war in diesem Jahr gute Stimmung. Für 2021 steht sie möglicherweise auf der Kippe. Foto: imago images / Beautiful Sports

Er sei „tief traurig, wenn er nicht in der üblichen Form ablaufen kann“. Walter-Borjans betonte aber: „Karneval, so wie er ist, geht nicht mit 1,50-Abstand und Schutzmaske.“ Auch Veranstaltungen, wie man sie kenne, würden so nicht funktionieren. Man müsse neue Formen finden.

Statt Straßen- und Kneipenkarneval könnte es zumindest DIESE Möglichkeit geben

Ähnlich sieht es der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn. „Der Straßenkarneval, der Kneipenkarneval“ seien wegen der Pandemie zwar nicht vorstellbar.

Anders sehe es bei Karnevalssitzungen mit Hygienekonzept aus. Man könne ja auch mit Maske in ein Restaurant gehen und diese dann am Platz abnehmen.

Leise Hoffnung für den Karneval in NRW

Natürlich müsse der Sicherheitsabstand eingehalten werden, sagte Kuckelkorn. Alkohol sei sicherlich eine Komponente, die man berücksichtigen müsse.

„Vielleicht gibt es ja auch Veranstaltungen, in denen es auch gar keinen Alkohol mehr gibt oder nur noch eingeschränkt Alkohol“, sagte er dem WDR Morgenmagazin.

Die Vereine müssten jetzt herausarbeiten, was der Kern des Karnevals sei und diesen klein inszenieren. „Das ist auch eine große Chance“, macht er allen Narren in NRW Mut. (vh/mit dpa)