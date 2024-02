Karneval in NRW: Jecken aufgepasst – DIESE beliebte Tradition kann dich viel Geld kosten

Karneval steht auch in NRW vor der Tür! Zahlreiche Jecken sitzen schon auf heißen Kohlen. Endlich darf wieder geschunkelt werden! Doch egal, wie ausgelassen die Stimmung ist: Es müssen sich natürlich an Regeln gehalten werden.

Disney-Prinzessin, Polizist oder Krankenschwester? An Karneval steht vor allem eine Frage im Vordergrund: Als was verkleide ich mich? Ist dieser Punkt geklärt, steht der ausgelassenen Feierei eigentlich nichts mehr im Wege. Doch nicht nur das Verkleiden gehört an Karneval dazu, sondern auch zahlreiche andere Bräuche – so auch in NRW.

Karneval in NRW: Dieser Brauch kann dich bares Geld kosten

Vor allem in Düsseldorf und Köln geht es in den nächsten Tagen hoch her. Und vor allem im Alkohol-Rausch können die ein oder anderen unüberlegten Entscheidungen getroffen werden. Du solltest also besser zweimal nachdenken. Es könnte sonst teuer werden.

Wer an Altweiber fremde Krawatten abschneidet, folgt nicht nur einem alten Brauch – sondern kann von den Herren mit gekürzter Krawatte auch auf Schadensersatz verklagt werden! Da bringt dir das Traditions-Argument auch nichts mehr. Frag also besser nach, ehe du die Schere zückst, wie das Versicherungsunternehmen Arag in einer Pressemitteilung rät. Unter Umständen droht sogar ein längeres zivilrechtliches Nachspiel!

Kostüm am Arbeitsplatz?

Übrigens: Am Arbeitsplatz können Kostüme verboten sein. Das ist unter anderem dann der Fall, wenn es eine zwingende Kleiderordnung gibt, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen oder in Hotels. Problematisch werden können auch Gesichtsmasken, mit denen du nicht mehr richtig hören und sehen kann.

