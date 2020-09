Eine Karnevals-Hochburg in NRW plant jetzt den Auftakt der Saison. (Symbolbild)

Karneval in NRW: DIESE Hochburg plant trotz Absage den Auftakt

Karneval hat in Zeiten der Corona-Krise einen schweren Stand. Viele Menschen auf engem Raum, das ist aktuell einfach eine schwierige Sache.

Auch die Karneval-Hochburgen in NRW sind von diesem Problem betroffen.

Karneval in NRW: Hochburg plant trotz Absage den Auftakt

Der Start der Karneval-Saison ist auch nicht mehr weit weg. Sie startet wie jedes Jahr am 11. November.

Infos zu Karneval:

Die Karnevals-Saison startet an einem Mittwoch

Wie jedes Jahr endet auch 2020-21 die Saison mit dem Aschermittwoch

Andere Namen für Karneval sind: Fastnacht, Fassenacht, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend oder Fasteleer

Für Manche stellt sie auch die „fünfte Jahreszeit“ dar.

Viel Zeit bleibt also nicht mehr, um sich kreative Lösungen für die Probleme zu überlegen. In einer Karnevalshochburg in NRW hat ein Komitee schon eine Idee, berichtet der „WDR“.

Karneval in NRW: Wie soll der Auftakt der Saison aussehen?

Demnach habe sich das „Comitee Düsseldorf Carneval“ bereits Gedanken über die Feierlichkeiten am 11. November gemacht und wolle Hoppeditz-Erwachen trotz der Umstände feiern.

Allerdings sollen die Feierlichkeiten in der Landeshauptstadt von NRW dafür in den Innenhof des Rathauses verlegt werden – sonst fanden diese immer vor dem Rathaus statt.

So soll am 11. November in Düsseldorf gefeiert werden

Zusätzlich zu der Verlegung sollen auch nur etwa 70 Personen zu der Feier eingeladen werden. Unter ihnen sollen demnach der Oberbürgermeister von Düsseldorf sowie die Präsidenten der Vereine sein.

Karneval NRW: Das Hoppeditz-Erwachen soll dieses Jahr ohne großes Publikum abgehalten werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Bettina Strenske

Wie jedes Jahr solle der Hoppeditz dann auch dieses Jahr wieder aus dem Senftopf steigen und eine Rede halten. Das ganze Event möchte das Comitee auf seiner Facebook-Seite live streamen. Laut „WDR“ wollen die Karnevalisten ihre Idee mit der Stadt besprechen. (gb)