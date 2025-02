Kurz vor Karneval in Düsseldorf: Polizei mit Ansage an Jecken – es geht einfach nicht anders

Harte Ansage der Polizei – und das kurz vor Karneval in Düsseldorf! Die fünfte Jahreszeit ist für die Jecken heilig, die NRW-Landeshauptstadt wird im Ausnahmezustand sein. Doch wo viele Menschen unterwegs sind, werden auch Kriminelle ihre Chance wittern und mit miesen Tricks mal wieder versuchen, ein einträgliches Nebengeschäft zu betreiben.

Genau davor warnt jetzt die Polizei Düsseldorf, die die vielen Feiernden auf den Straßen, in den Lokalen und in der Altstadt warnt. Denn Taschendiebe wollen vor allem alkoholisierte Jecken beklauen und Beute machen. Oft agieren sie in Gruppen, gehen arbeitsteilig vor – und werden leider immer kreativer.

Kurz vor Karneval in Düsseldorf: Polizei mit Ansage an Jecken

Laut Polizei handelt es sich bei Taschendieben oft um fast schon professionelle Kriminelle, die sogar freundlich sein können. Opfer bemerken einen Diebstahl oft verspätet, eine Täterbeschreibung und die genaue Benennung des Tatortes sind dann kaum noch möglich. Wer mal beklaut wurde, weiß: Ist es zu einem Taschendiebstahl gekommen, sind die Folgen groß.

Das Neubeschaffen persönlicher Dokumente oder eines neuen Smartphones kostet Zeit und vor allem Geld. Deshalb gibt die Polizei Düsseldorf Tipps an Jecken, die es richtig krachen lassen wollen. Sollten sie nämlich eine Handtasche tragen, sollte diese stets verschlossen sein. Besser wäre es, wenn Dokumente und Wertsachen in Innentaschen liegen.

Warnung vor Taschendieben beim Feiern

Wer einen Rucksack trägt, sollte ihn nicht auf dem Rücken, sondern auf der Vorderseite des Körpers tragen. So hat man ihn immer im Blick, auch im Gedränge unter etlichen Menschen. Auch gesundes Misstrauen ist ratsam, vor allem wenn fremde Menschen einem zu nahe kommen oder man auffällig angerempelt wurde.

Mehr News:

Wenn man doch Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein sollte, muss man die Bankkarten sofort sperren lassen und direkt Anzeige erstatten, um den Schaden zu begrenzen. Damit aus der fröhlichen Zeit nicht doch ein Albtraum wird…