Achtung an Karneval in NRW! Diese Kostüme kosten dich ein saftiges Bußgeld

Wenn die fünfte Jahreszeit in NRW am 11. November um 11.11 Uhr startet und sich die Straßen mit Cowboys, Clowns und Einhörnern füllen, darf man bei aller Feierlaune eines nicht vergessen: Nicht jedes Kostüm ist erlaubt!

Denn so ausgelassen es an Karneval auch zugeht – das Gesetz gilt immer. Und wer’s übertreibt, riskiert mehr als nur einen schiefen Blick vom Ordnungsamt. Es droht ein saftiges Bußgeld …

Jecken aufgepasst: Wer diese Karneval- Kostüme in NRW trägt, muss zahlen

Denn: Zu wenig Stoff ist nicht gleich mehr Spaß. Wer im Mini-Outfit mehr zeigt, als der gute Geschmack (und das Strafgesetzbuch) verträgt, kann sich nämlich schnell Ärger einhandeln. Laut Paragraf 183 und 183a StGB gilt: Exhibitionistische Auftritte und das Erregen öffentlichen Ärgernisses können mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafe geahndet werden. Ein absolutes No-Go sind vor allem Waffenattrappen. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein harmloser Party-Gag, kann immerhin richtig teuer werden. Laut Paragraf 42a des Waffengesetzes drohen für sogenannte Anscheinswaffen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro.

Kein Wunder, dass die Polizei ausdrücklich warnt, dass Spielzeugpistolen, Gummimesser oder andere „Actionhelden-Utensilien“ besser zu Hause bleiben sollen. Und noch heikler wird’s, wenn das Kostüm geschmacklos wird. Rechtsextreme oder volksverhetzende Symbole wie Hakenkreuze oder Slogans à la „White Power“, „Sieg Heil“ oder „Blut und Ehre“ sind absolut tabu – und machen dich nicht zum Spaßvogel, sondern zum Straftäter. Wer so etwas trägt, riskiert bis zu drei Jahre Haft. Gleiches gilt für jede Art von Diktatoren-Verkleidung, allen voran Adolf Hitler – solche Masken sind kein Witz, sondern eine Straftat.

Achtung: Das ist geschmacklos und verboten!

Auch bei Uniformen ist Vorsicht geboten: Wenn dein Kostüm zu echt aussieht, kann schnell der Verdacht aufkommen, du würdest dich als Polizist oder Soldat ausgeben – das fällt unter den Missbrauch von Titeln und Abzeichen (Paragraf 132a StGB). Ein klar erkennbares Faschingskostüm ist also Pflicht. Und bitte: keine Terroristen- oder Dschihadisten-Verkleidungen!

Das ist nicht witzig, sondern schlicht geschmacklos – und kann andere ernsthaft verunsichern. Gerade in Zeiten von Kriegen und Konflikten, etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten, mahnt die Polizei zu Sensibilität. Alles, was irgendwie mit Waffen, Krieg oder Gewalt zu tun hat, bleibt am besten in der Verkleidungskiste.

Also, liebe Jecken: Kostüme ja, aber mit Köpfchen! Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt lieber auf bunte Karneval-Klassiker – Clowns, Tiere, Märchenfiguren oder 80er-Outfits gehen immer. Hauptsache, ihr verbreitet Freude statt Ärger. Denn Karneval soll laut, bunt und fröhlich sein – nicht strafbar. Und wer zahlt schon gerne ein Bußgeld?