Karl-Josef Laumann (CDU): „Schlimme Entwicklung“ – DAS macht dem NRW-Minister Bauchweh

Deutlich hat Karl-Josef Laumann (63, CDU) im Streit um die Höhe des Mindestlohns Position bezogen. Anfang der Woche wurde der „Bericht zur sozialen Lage in Nordrhein-Westfalen“ veröffentlicht, am Freitag bezog der CDU-Politiker Stellung zu dem in jeder Legislaturperiode veröffentlichten Bericht.

Für Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW, sind die darin enthalten Zahlen ein klares Indiz: Beim Mindestlohn läuft einiges falsch.

Karl-Josef Laumann platzt der Kragen: „Schlimme Entwicklung“

Seit Januar 2015 gibt es deutschlandweit einen Mindestlohn. Mit 8,50 Euro startete damals die Maßnahme, die Lohndumping in Niedriglohnbranchen verhindern sollte. Seitdem hat sich wenig getan. Gerade mal um insgesamt einen Euro kletterte der Mindestlohn mit seiner Erhöhung in diesem Jahr auf 9,50 Euro. Bis Juli 2022 soll er auf 10,45 steigen.

Das geht NRW-Minister Laumann jedoch deutlich zu langsam. Auch, weil der NRW-Sozialbericht zeigt, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weiter auseinanderdriftet.

Das ist Karl-Josef Laumann (CDU):

geboren am 11. Juli 1957 in Riesenbeck

seit 1974 Mitglied in der CDU

erster Spitzenbeamte in Deutschland mit Hauptschulabschluss und ohne akademische Qualifikation

ab 1990 Bundestagsabgeordneter

2005 der Wechsel in die Landespolitik NRW

Seit 2017 Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW

Der Mindestlohn wird in Deutschland von der Mindestlohnkommission festgesetzt, der aus Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Wissenschaft besteht. Die Kommission durfte sich bei der Vorstellung des NRW_Sozialberichts von Laumann einiges anhören. Die Art, wie die Kommission den Mindestlohn festsetze, sei „nicht akzeptabel“, „das kann nicht so weitergehen.“

Der 63-Jährige wurde sogar noch deutlicher. Er sprach laut „WDR“ von einer „schlimmen Entwicklung“ bei den Löhnen in den unteren Einkommensgruppen. Im WDR-Magazin „Westpol“ erklärte der CDU-Politiker seine Kritik an der Kommission noch einmal ausführlicher.

Laumann rechnet mit Mindestlohnkommission ab

Der Sozialbericht habe „klar gezeigt, dass gerade die Lohnsteigerungen im unteren Lohnsegment sehr unterdurchschnittlich waren.“ Der Mindestlohn solle nicht vom Staat festgelegt werden, dies müsse sicher weiterhin „zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden verhandelt werden“. Dabei könne auch die durchschnittliche Lohnerhöhung ein Anhaltspunkt sein, aber: „Ich finde er war es in der Vergangenheit zu ausschließlich.“

#NRW-Sozialbericht: Die Lücke zwischen Arm und Reich ist weiter gewachsen. Arbeits- und Sozialminister #Laumann @MAGS_NRW fordert einen höheren #Mindestlohn. Aus seiner Sicht ist ein Anstieg von 2,10 € in den vergangenen Jahren "nicht akzeptabel". pic.twitter.com/JOTgioKb4y — Westpol (@Westpol) February 26, 2021

Im Niedriglohnsektor hätten Beschäftigte vom wirtschaftlichen Aufschwung vor der Corona-Pandemie zu wenig profitiert. Laut Deutscher Presseagentur sagte Laumann, er sei „ziemlich sauer drüber“, dass die Kommission Spielräume im unteren Lohnbereich nicht ausgelotet hätte.

Einfach nur den Durchschnitt der Lohnerhöhungen in Deutschland auf den Mindestlohn aufzuschlagen, „dafür braucht man keine Kommission und keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, die alle vom Staat finanziert werden.“ Auch die Steigerungen bis Juli 2022 erweckten nicht den „Eindruck, dass diese Kommission irgendwann mal was dazu gelernt hat.“

Laumann dürfte Laschet mit seiner Forderung keinen Gefallen getan haben

Laumann hatte sich der Vergangenheit immer wieder für Arbeitnehmerinteressen stark gemacht und war früher selbst Mitglied der IG Metall. Zudem ist er Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

Mit seinem Mindestlohn-Vorstoß dürfte er seinen Landes-Chef Laschet dennoch überrumpelt haben. Zwar hält auch Laschet am Mindestlohn fest – doch als CDU-Chef steht er nach seiner Wahl im Januar nun vor der schwierigen Aufgabe, die verschiedenen Parteilager unter sich zu vereinen.

Allen voran die Merz-Sympathisanten in der CDU, die als wirtschaftlich liberal gelten, dürfte es da wenig freuen, wenn einer von Laschets engsten Vertrauten lautstark eine erhebliche Mindestlohn-Anhebung verlangt. Eine Forderung, die sonst meist aus Reihen der SPD, Grünen oder Linken kommt. So warb unter anderem SPD-Minister für Arbeit uns Soziales, Hubertus Heil, für einen Mindestlohn von 12 Euro. (dav, mit dpa)