Verstümmeltes Kaninchen einfach in NRW am Straßenrand entsorgt – es ist nicht der erste Vorfall

Schrecklicher Fund am Straßenrand! Ein grausamer Vorfall erschüttert aktuell Anwohner und Polizei in NRW: Ein totes Kaninchen wurde am Straßenrand gefunden, die Pfoten vorsätzlich abgetrennt. Und es ist nicht das erste Mal. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei.

Denn schon einige Tage zuvor hatte eine weitere Anwohnerin in einem Nachbarort in NRW einen ähnlichen Fund gemeldet. Auch hier waren die Pfoten des Tieres gewaltsam abgeschnitten worden.

Verstümmelte Kaninchen in NRW gefunden

Am Freitag (22. August) machte eine Anwohnerin auf einer Wiese vor einem Mehrfamilienhaus an der Charlottenburger Straße 22 in Monheim am Rhein (NRW) eine grausame Entdeckung. Gegen 7 Uhr fand sie ein verstümmeltes Kaninchen, die Pfoten augenscheinlich vorsätzlich abgetrennt. Sofort rief die Zeugin die Polizei, die ebenfalls mit Erschrecken feststellen musste, dass dem Kaninchen drei Pfoten abgetrennt worden waren und es außerdem diverse Verletzungen hatte. Sofort sicherten die Einsatzkräfte die Spuren und leiteten das Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Doch es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in den letzten Tagen.

Denn schon einige Tage zuvor, am Dienstagnachmittag (19. August), alarmierte eine Anwohnerin der Martin-Buber-Straße in Langenfeld-Richrath (NRW) die Polizei wegen eines ähnlichen Fundes. Schon am Abend zuvor hatte die Frau verdächtige Geräusche von den rückwärtig gelegenen Gärten bemerkt. Am nächsten Tag lag auf dem Weg ein totes Kaninchen, dem augenscheinlich alle vier Pfoten abgeschnitten worden waren. Die Polizei steht vor einem grausamen Rätsel.

Polizei sucht nach wichtigen Zeugen

Nun sind wichtige Fragen zu klären: Wer ist der Täter? Und handelt es sich bei den grausamen Taten um ein und denselben Täter? Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden verstümmelten Kaninchen besteht. In einem Facebook-Beitrag appelliert die Polizei ausdrücklich, „verdächtige Beobachtungen sofort zu melden, um weitere Taten zu verhindern und die Täter schnellstmöglich zu ermitteln“.

Wer am 22. August im Bereich der Charlottenburger Straße verdächtige Personen beobachtet hat oder etwas zu den verstümmelten Kaninchen sagen kann, den bittet die Polizei Monheim am Rhein sich per Telefon unter 02173 9594-6350 zu melden. Hinweise auf die Tat an der Martin-Buber-Straße in Langenfeld am 19. August nimmt die Polizei Langenfeld per Telefon unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.