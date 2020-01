Kamen: Mann wirft Whiskey-Flasche aus Zug auf Kleinkind (2) – „Er muss dafür...“

In Kamen wurde ein zwei Jahre altes Kind lebensgefährlich verletzt: Eine Flasche traf das Mädchen am Kopf.

Womöglich entsprang die extrem dumme Idee einer Schnapslaune: Am 1. November warf ein 31 Jahre alter Mann aus Moers eine Whiskyflasche aus einem fahrenden Partyzug - und veränderte damit das Leben einer Familie aus Kamen für immer.

Der Zug fuhr am Bahnhof in Kamen vorbei, als der Mann die leere Flasche aus dem Fenster warf: sie traf ein zwei Jahre altes Mädchen am Kopf. Das Kind wurde lebensgefährlich verletzt, erlitt einen offenen Schädelbruch.

In einer Not-OP wurde das Kind gerettet. Inzwischen geht der Zweijährigen wieder gut, Folgeschäden können aber nicht ausgeschlossen werden.

Kamen: „Wir bedanken uns bei allen Leuten“

Jetzt haben sich erstmals die Eltern des Mädchens geäußert. „Wir bedanken uns bei allen Leuten für ihr Engagement“, so Claudia L. (Name geändert) gegenüber dem Hellweger Anzeiger.

Ihr Dank gelte den Ersthelfern, Ärzten und Polizisten - aber auch den Spendern: Mitglieder eines Kegelclubs aus Kirchhundem hatten damals an Bord des Partyzuges 3500 Euro gesammelt und der Familie übergeben, auch ein Sportschützenverein spendete Geld.

Flaschenwerfer feierte erst mal auf Norderney

Der Flaschenwerfer blieb zunächst unerkannt, verbrachte ein Partywochenende auf Norderney - während Familie L. um ihre schwerverletzte kleine Tochter bangte. Erst auf der Rückfahrt wandte sich der 31-Jährige an die Polizei.

Zunächst gab er an, die Flasche sei versehentlich aus einem offenen Fenster gestoßen worden, als er mit dem Gepäck hantiert habe. Einen Tag später gab er zu, die Flasche geworfen zu haben.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Claudia L. sagt heute: „Ich hab keinen Hass gegen den Mann. Er hat Scheiße gebaut und muss dafür geradestehen.“

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 31-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nun wurde Anklage gegen den mutmaßlichen Flaschenwerfer erhoben. Die Ermittlungsbehörde wirft einem 32-jährigen Mann aus Moers - ebenfalls in Nordrhein-Westfalen - fahrlässige Körperverletzung vor, wie Staatsanwalt Henner Kruse am Montag in Dortmund sagte. (pen mit dpa)