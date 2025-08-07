Känguru in NRW-Zoo getötet – jetzt ist klar, wer dahintersteckt

Die unheimlichen Szenen spielten sich am 15. und 18. April im Tierpark Fauna in Solingen (NRW) ab: Zwei Känguru-Weibchen wurden tot auf ihrer Anlage aufgefunden. Und zwar mit abgetrennten Köpfen.

Die Fotos, die damals von den Tier-Kadavern angefertigt wurden, ließen eine böse Vorahnung hochkommen: Steckte etwa ein Mensch hinter der Tat? Schließlich wurde der Kopf des zweiten Weibchens nicht einmal mehr gefunden, wie der NRW-Zoo damals berichtete. Außerdem stieg genau einen Monat später ein Mann nachts in den Zoo ein, der direkt zur Känguru-Anlage ging (>>hier liest du mehr dazu).

Kängurus in Zoo in NRW getötet

Nun meldete sich die Staatsanwaltschaft Wuppertal zu Wort. Das Ergebnis einer in Auftrag gegebenen Untersuchung: Es „ist nicht von einem menschlichen Täter, sondern von der Tötung der Tiere durch ein Raubtier auszugehen“. Damals erstellte Fotos von Kadavern hätten das Abtrennen der Känguru-Köpfe durch einen Menschen vermuten lassen und auch Jäger hatten die Tötung durch ein Tier als unwahrscheinlich eingestuft. Doch die sich daraus ergebenen Ermittlungen geben Entwarnung.

Der Tierpark Fauna gab damals Gutachten in Auftrag, die durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW sowie das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt CVUA-Westfalen und das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper erstattet wurden. „Bei diesen Untersuchungsstellen handelt es sich um staatliche Untersuchungsstellen, deren Fachkompetenz keinem Zweifel unterliegt“, betont die Staatsanwaltschaft Wuppertal.

DNA-Spuren und Verletzungen geben Aufschluss

Im Rahmen der Untersuchungen fanden die Experten DNA-Spuren eines Fuchses und eines Hundes an den Kadavern der Kängurus. Auch die Bissspuren und Verletzungen seien „zweifelsfrei einem großen Raubtier zuzuordnen“. Zusammen mit dem DNA-Befund steht demnach fest, dass entweder ein Fuchs oder ein Hund die Kängurus zerrissen hat.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen der Tötung der Kängurus sind deshalb nun abgeschlossen und eingestellt. Allerdings laufen die Untersuchungen gegen den auf der Videoüberwachung festgestellten Mann weiter an, denn das nächtliche Eindringen in den Tierpark ist Hausfriedensbruch und wird damit weiterhin verfolgt.