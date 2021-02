Joachim Stamp: NRW-Familienminister erstickt Hoffnung vieler Eltern im Keim – „Gar nicht möglich“

Düsseldorf. Wie geht es weiter an Schulen und Kitas in NRW? Mit dieser Frage haben sich am Dienstag Ministerpräsident Armin Laschet und sein Stellvertreter Joachim Stamp in einer Sondersitzung mit dem NRW-Landtag befasst.

Was Joachim Stamp in diesem Zusammenhang sagen sollte, dürfte für viele Eltern schwere Kost sein.

Joachim Stamp (l.) und Armin Laschet haben im Landtag über die mögliche Öffnung von Schulen und Kitas in NRW debatiert. (Archivbild) Foto: dpa / Federico Gambarini

Joachim Stamp erteilt Eltern in NRW eine Absage: „Gar nicht möglich“

Offiziell dauert der Lockdown noch bis zum 14. Februar. Eine Rückkehr in die Normalität am Tag danach? Davon haben sich die meisten angesichts der mutierten Coronaviren bereits verabschiedet.

Doch zumindest Eltern haben sich Hoffnungen auf eine schrittweise Rückkehr ihrer Kinder in die Schulen und Kitas gemacht. Doch Joachim Stamp erstickte zumindest die Hoffnung auf eine Öffnung der Grundschulen in NRW im Keim: „Montag ist sicherlich zu früh, das wird so schnell organisatorisch gar nicht möglich sein“, sagte der Familienminister am Dienstag zu „RTL/ntv“ und fügte hinzu: „Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern“.

Joachim Stamp sagt nein – aber Armin Laschet fordert Perspektive

Armin Laschet forderte dagegen, dass die Diskussion über die Öffnung von Kitas und Schulen ganz oben auf der Agenda am Mittwoch stehen solle. Es sei für ihn das „entscheidende Thema“ bei der Bund-Länder-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel, so der NRW-Ministerpräsident vor dem Landtag.

Denn die Diskussion über Kitas und Schulen sei in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie „zu kurz gekommen“. Armin Laschet stellte die Frage offen in die Runde: „Kann man da am 15. Februar die Schulen öffnen? Müssen wir noch eine Woche warten?“

Der Kampf gegen Corona müsse ins Verhältnis zu den möglichen Schäden bei Kindern und Jugendlichen gesetzt werden.

Laschet zur Schule im Homeoffice: „Unsinn“

Armin Laschet sprach ein eindeutiges Urteil zur Lage der Schulen in der Pandemie: „Das Homeoffice für Kinder ist kein guter Lernort.“ So zu tun, als könne man Kinder digital erziehen, sei „schlicht eine falsche Herangehensweise und Unsinn“.

Anderen Lockerungen als an Schulen und Kitas seien für den neuen CDU-Bundesvorsitzenden trotz der Forderungen der Opposition nach Öffnungs-Perspektiven „nicht denkbar“. Grundsätzlich pocht Laschet vor dem Corona-Gipfel am Mittwoch auf gemeinsame Lösungen. Einen Alleingang für NRW wolle er vermeiden. (ak mit dpa)