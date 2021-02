Joachim Stamp entwickelt neuen Kita-Plan für NRW – so geht es bis Ostern weiter

Joachim Stamp hat in den letzten Wochen mächtig Gegenwind für seinen Kita-Kurs bekommen. Der NRW-Familienminister hat zwar an die Eltern appelliert, Kinder möglichst zuhause zu betreuen. Doch klare Regeln wie im ersten Lockdown gibt es nicht.

Trotz aller Kritik von Erziehern und Gewerkschaften hält Joachim Stamp an der grundsätzlichen Öffnung der Kitas in NRW fest. Bis Ostern soll jedoch nachgebessert werden.

Joachim Stamp verteidigt Kita-Kurs in NRW

Im Gegensatz zum ersten Lockdown bleiben die Kitas in NRW grundsätzlich geöffnet. Nur die wöchentliche Betreuungszeit wurde um zehn Stunden gekürzt. Wer sein Kind in die Notbetreuung geben will, muss jetzt keine Systemrelevanz nachweisen.

Es sei „für alle brutal schwer“, so Joachim Stamp im Gespräch mit dem Radiosender „WDR 2“ - für Erzieher und Eltern. Aber auch die Landesregierung müsse bei ihren Entscheidungen gewissenhaft abwägen.

Der NRW-Familienminister verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Schutzfunktion der Kitas für bestimmte Kinder. „Wir haben nicht nur heile Familien“, so Stamp. Er fürchte große soziale Folgen bei kategorischen Schließungen der Kitas.

Joachim Stamp lässt Kitas offen: „Personal ist zunehmend besorgt“

„Das Personal ist zunehmend besorgt, sich zu infizieren, und verärgert, dass die Erzieherinnen und Erzieher in der Impfreihenfolge so weit hinten stehen“, teilte hingegen die AWO NRW auf dpa-Anfrage mit. Je länger der Lockdown dauere, desto mehr Eltern würden ihre Kinder in die Kita bringen.

In der vergangenen Woche seien laut Familienministerium in NRW 37 Prozent der Kinder betreut worden. Doch die Auslastung schwankt je nach Einrichtung und Gebiet erheblich, so Stamp. Die Awo nennt dazu Zahlen: In Ostwestfalen-Lippe seien in den Awo-Kitas zuletzt 35 Prozent der Kinder betreut worden. Im westlichen Westfalen läge die Quote hingegen bei 70 Prozent.

Joachim Stamp verspricht Nachbesserungen

Der Appell der NRW-Landesregierung an die Eltern habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht, kritisiert auch die Gewerkschaft GEW. Ein angemessener Infektionsschutz von Kindern und Erziehern sei bei der Belegung in vielen Einrichtungen nicht mehr möglich.

Um weitere Corona-Ausbrüche in Kitas zu vermeiden, hat Joachim Stamp allerdings jetzt Nachbesserungen angekündigt. So sollen Erzieher bis Ostern nicht nur - wie bislang geplant - sechs Mal auf Corona getestet werden. „Wir werden das jetzt engmaschiger gestalten“, so Stamp bei „WDR 2“. Dazu würden gerade die Vorbereitungen laufen.

Die GEW fordert allerdings weitere Schritte. Es benötige klarerer Vorgaben, wie Einrichtungen bei Infektionen und Quarantäne-Fällen reagieren sollen. Außerdem fordert die Gewerkschaft verschärfte Maßnahmen für Orte, an denen mutierte Corona-Varianten auftreten. (ak mit dpa)